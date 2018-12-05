"Не по-христиански": глава УГКЦ призывает отказаться от срубленных живых елок

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Блаженнейший Святослав обнародовал обращение к епископам

Глава УГКЦ Святослав Шевчук обратился к украинцам с просьбой отказаться от живых срубленных елок на время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ считает, что было бы правильным сохранить деревья, которые часто срубают запрещенным способом. Уточняется, что по статистике Минприроды, накануне Нового года и Рождества Христова срубают более миллиона хвойных деревьев, половину из которых - браконьерским методом.

Живые елки нередко становятся украшением и для храмов. Поэтому Святослав Шевчук обратился также к духовенству. Он считает, что устанавливать хвойные деревья в церквях - неправильно, а уничтожение природы - не по-христиански.

В качестве решения данной проблемы предлагается высадить хвойные деревья вблизи церквей и школ. А в домах можно ставить елки в горшке, которые впоследствии можно будет высадить в открытый грунт.

Напомним, что Блаженнейший Святослав считает, что в вопросе единства Церквей часто обычные верующие являются смелее иерархов. По его словам, достижению единства будет способствовать настоящее омоложение духовенства и епископата украинских конфессий.

Мы писали, что патриарх УГКЦ высказался о войне с Россией. По его словам, мир любой ценой может означать - "перестаньте бороться, станьте рабами".

А также о том, что Святослав Шевчук во время конференции "Революция, война и ее последствия" обратился к европейским политикам. Шевчук призвал европейских политиков взвешивать политические и экономические вопросы, принимая решение, а также помнить, что на чашах весов - человеческие жизни в Украине.

Видео: РБК-Украина