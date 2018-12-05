"Не по-християнськи": глава УГКЦ закликає відмовитися від зрубаних живих ялинок

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Блаженніший Святослав оприлюднив звернення до єпископів

Глава УГКЦ Святослав Шевчук звернувся до українців з проханням відмовитися від живих зрубаних ялинок на час новорічних і різдвяних свят. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ вважає, що було б правильним зберегти дерева, які часто зрубують забороненим способом. Уточнюється, що за статистикою Мінприроди, напередодні Нового року та Різдва Христового зрубують більше мільйона хвойних дерев, половину з яких - браконьєрським методом.

Живі ялинки нерідко стають окрасою і для храмів. Тому Святослав Шевчук звернувся також до духовенства. Він вважає, що встановлювати хвойні дерева в церквах - неправильно, а знищення природи - не по-християнськи.

В якості вирішення даної проблеми пропонується висадити хвойні дерева поблизу церков та шкіл. А в будинках можна ставити ялинки у горщику, які згодом можна буде висадити у відкритий грунт.

Нагадаємо, що Блаженніший Святослав вважає, що у питанні єдності Церков часто звичайні віруючі є сміливіше ієрархів. За його словами, досягненню єдності буде сприяти справжнє омолодження духовенства і єпископату українських конфесій.

Ми писали, що патріарх УГКЦ висловився про війну з Росією. За його словами, мир за всяку ціну може означати - "перестаньте боротися, станьте рабами".

А також про те, що Святослав Шевчук під час конференції "Революція, війна і її наслідки" звернувся до європейських політиків. Шевчук закликав європейських політиків зважувати політичні та економічні питання, приймаючи рішення, а також пам'ятати, що на шальках терезів - людські життя в Україні.

Відео: РБК-Україна