Глава УГКЦ в Варшаве: спросите у Яценюка, как избавиться от зависимости от российского газа

Святослав Шевчук во время конференции "Революция, война и ее последствия" обратился к европейским политикам

Война продолжается, несмотря на то, что заголовки СМИ в Западной Европе уже не говорят об этом. Такое заявление сделал глава Украинской Греко-Католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук во время международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве.

"Хочу подчеркнуть, что мы должны помогать себе сами, поддерживать друг друга, ведь если ты можешь положиться на себя, то сможешь рассчитывать на помощь соседей и друзей", - отметил он.

Глава УГКЦ поблагодарил всех тех, кто в Европе на многих уровнях предлагал свою помощь, в частности через внедрение санкций против России, и поэтому сам несет убытки.

"Но позвольте напомнить вам: в Украине еще погибают молодые люди, война продолжается, несмотря на то, что заголовки СМИ в Западной Европе уже не говорят об этом", - сказал он.

Шевчук призвал европейских политиков взвешивать политические и экономические вопросы, принимая решение, а также помнить, что на чашах весов - человеческие жизни в Украине.

Одним из таких решений он назвал вопрос отказа от российского газа.

"Если в странах ЕС вы поднимаете вопрос, можно ли полностью отказаться от российского газа, пригласите бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он расскажет вам, как это возможно. К 2014 году было трудно найти страну, которая была бы настолько зависима от российского газа и нефти. Украина была очень зависима. Премьер-министр Арсений Яценюк и его правительство доказали, что от этой зависимости можно избавиться", - подчеркнул он.

Из известных политиков в конференции "Революция, война и ее последствия" принимали участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Ранее Яценюк заявил, что отношения между Украиной и Польшей сейчас "не в лучшей форме" и это недопустимо.