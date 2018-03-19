Глава УГКЦ у Варшаві: спитайте Яценюка, як позбутися залежності від російського газу

Святослав Шевчук під час конференції "Революція, війна і її наслідки" звернувся до європейських політиків

Війна триває, незважаючи на те, що заголовки ЗМІ в Західній Європі вже не говорять про це. Таку заяву зробив глава Української Греко-Католицької церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук під час міжнародної конференції "Революція, війна і її наслідки" у Варшаві.

"Хочу підкреслити, що ми повинні допомагати собі самі, підтримувати один одного, адже якщо ти можеш покластися на себе, то зможеш розраховувати на допомогу сусідів і друзів", - зазначив він.

Глава УГКЦ подякував всім тим, хто в Європі на багатьох рівнях пропонував свою допомогу, зокрема через запровадження санкцій проти Росії, тому сам несе збитки.

"Але дозвольте вам нагадати: в Україні ще гинуть молоді люди, війна триває, незважаючи на те, що заголовки ЗМІ в Західній Європі вже не кажуть про це", - сказав він.

Шевчук закликав європейських політиків зважувати політичні та економічні питання, приймаючи рішення, а також пам'ятати, що на шальках терезів - людські життя в Україні.

Одним з таких рішень він назвав питання відмови від російського газу.

"Якщо в країнах ЄС ви піднімаєте питання, чи можна повністю відмовитися від російського газу, запросіть колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він розповість вам, як це можливо. До 2014 року було важко знайти країну, яка була б настільки залежна від російського газу і нафти. Україна була дуже залежна. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і його уряд довели, що від цієї залежності можна позбутися", - підкреслив він.

З відомих політиків у конференції "Революція, війна і її наслідки" брали участь 45-й президент Франції Франсуа Олланд і екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Раніше Яценюк заявив, що відносини між Україною і Польщею зараз "не в кращій формі" і це неприпустимо.