Беговая дорожка и ферма для муравьев: что просят в подарок украинские дети у Николая

Видео: YouTube/ТСН

Маленькие украинцы уже начали писать письма святому Николаю и сообщать о том, что они хотели бы получить в подарок. Что в списке у детей в этом году, рассказывает ТСН.

Малыши в дошкольном возрасте просят игрушки. Например, 5-летняя Мария хочет куклу с большим функционалом, а Давиду очень нужен игрушечный троллейбус. Кристина попросила в подарок пластиковую травку, а Лука мечтает о маленьких крокодилах и акуле.

Маленький Владислав отправил святому Николаю очень зашифрованное послание, в котором написано: "Это такой трек с динозавром и с машинкой-роботом".

А вот Максим облегчил задачу и нарисовал свою мечту и подписал "транцформеры".

А вот у школьников пожелания уже более сложные. Шестиклассники отправляют письма не только святому Николаю или Деду Морозу, а еще и Санта-Клаусу.

В списке ожидаемых подарков стали появляться очень оригинальные пожелания: ферма муравьев, пижама единорога, игровые приставки, одежда, блокноты для рисования, новые компьютеры для уроков.

Ученики младших классов пока еще просят сладости, но уже хотят осваивать технику – просят телефоны и беговую дорожку.

Богдан предложил святому Николаю два варианта подарок на выбор, объяснив, что готов удовлетвориться подарком подешевле. Мальчик попросил собаку породы боксер или телефон.

"Чтобы если что-то одно стоит дорого – то он другое подарил", - пояснил Богдан.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будет выглядеть главная елка Украины.

А также писали о том, что украинцев оригинально призвали помочь детям.

Видео: РБК-Украина