Бігова доріжка і ферма для мурашок: що просять у подарунок українські діти у Миколая

Відео: YouTube/ТСН

Маленькі українці вже почали писати листи святому Миколаю та повідомляти про те, що вони хотіли б отримати в подарунок. Що в списку у дітей у цьому році, розповідає ТСН.

Малюки в дошкільному віці просять іграшки. Наприклад, 5-річна Марія хоче ляльку з великим функціоналом, а Давидові дуже потрібен іграшковий тролейбус. Христина попросила в подарунок пластикову травичку, а Лука мріє про маленьких крокодилів та акулу.

Маленький Владислав відправив святому Миколаю дуже зашифроване послання, в якому написано: "Це такий трек з динозавром і з машинкою-роботом".

А ось Максим полегшив завдання і намалював свою мрію і підписав "транцформери".

А ось у школярів побажання вже більш складні. Шестикласники відправляють листи не лише святому Миколаю або Діду Морозу, а ще й Санта-Клаусу.

У списку очікуваних подарунків стали з'являтися оригінальні побажання: ферма мурах, піжама єдинорога, ігрові приставки, одяг, блокноти для малювання, нові комп'ютери для уроків.

Учні молодших класів поки ще просять солодощі, але вже хочуть освоювати техніку – просять телефони і бігову доріжку.

Богдан запропонував святому Миколаю два варіанти подарунока на вибір, пояснивши, що готовий задовольнитися подарунком подешевше. Хлопчик попросив собаку породи боксер або телефон.

"Щоб якщо щось одне коштує дорого – то він інше подарував", - пояснив Богдан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як виглядатиме головна ялинка України.

А також писали про те, що українців оригінально закликали допомогти дітям.

Відео: РБК-Україна