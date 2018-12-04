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В цветах северного сияния: как будет выглядеть главная елка Украины (фото)

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 17:48
В цветах северного сияния: как будет выглядеть главная елка Украины (фото)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Ель украсит огромный экран и хрусталь

Организаторы рассказали, как будет выглядеть главная новогодняя елка страны. Сообщается, что дерево будет украшено игрушками на сумму около 2,7 миллионов гривен. В этом году ель будет выполнена в холодных тонах, а среди украшений — игрушки из хрусталя. О стиле декорирования новогоднего дерева рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишет УНН.

По словам Добруцкого, высота елки в этом году будет немного меньше, чем в предыдущем — всего 22 метров. Было решено установить ель такой высоты, чтоб она не конкурировала с Софией Киевской.

Что касается украшений, то на ветвях главной елки страны будет висеть около 3,5 тысяч игрушек. Все игрушки будут выполнены в виде хрусталя исключительно в цветах северного сияния. Елку зажжет мэр Киева 19 декабря. Первой же в этом году засияет елка на Контрактовой площади - 15 декабря ее огни "включит" Святой Николай. 

Игорь Добруцкий добавил, что на дереве будет установлен экран.

"Она будет этот раз холодного цвета. Она еще будет привлекательна тем, что будет оформлена экраном - более 50 м по длине, который также будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие", - отметил чиновник.

 

Фото: (facebook.com/FolkUkraine)

Директор Департамента культуры КГГА Диана Попова в рамках пресс-конференции рассказала, что впервые большая праздничная локация появится в Киеве на левом берегу. На территории Международного выставочного центра Олег Скрипка вместе со своей "Страной мечты" организует праздник и для жителей левобережья.

Напомним, что ранее мы рассказывали сколько стоит заказать звезду шоу-бизнеса на новогоднюю вечеринку.

Ранее мы писали: как аферисты разводят украинцев в канун праздников.

Видео: РБК-Украина

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