В кольорах північного сяйва: як виглядатиме головна ялинка України (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Ялинку прикрасить величезний екран і кришталь

Організатори розповіли, як буде виглядати головна новорічна ялинка країни. Повідомляється, що дерево буде прикрашена іграшками на суму близько 2,7 мільйонів гривень. В цьому році ялина буде виконана в холодних тонах, а серед прикрас — іграшки з кришталю. Про стиль декорування новорічного дерева розповів засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, пише УНН.

За словами Добруцького, висота ялинки в цьому році буде трохи менше, ніж у попередньому — всього 22 метри. Було вирішено встановити ялину такої висоти, щоб вона не конкурувала з Софією Київською.

Що стосується прикрас, то на гілках головної ялинки країни буде висіти близько 3,5 тисяч іграшок. Всі іграшки будуть виконані у вигляді кришталю виключно в кольорах північного сяйва. Запалить ялинку мер Києва 19 грудня. Першою ж у цьому році ялинка засяє на Контрактовій площі - 15 грудня її вогні "включить" Святий Миколай.

Ігор Добруцький додав, що на дереві буде встановлено екран.

"Вона буде цей раз холодного кольору. Вона ще буде приваблива тим, що буде оформлена екраном - понад 50 м по довжині, який також буде випромінювати північне сяйво 24 години на добу. На цьому екрані можна буде записати привітання", - зазначив чиновник.

Фото: (facebook.com/FolkUkraine)

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Відео: РБК-Україна