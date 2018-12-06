Тысяча игрушек: в Киеве устанавливают главную новогоднюю елку Украины (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Монтаж новогодней елки намерены завершить до 15 декабря

В центре Киева на Софийской площади в четверг, 6 декабря, начали устанавливать главную елку Украины, стоимость чего составит около 3 миллионов гривен. Монтаж праздничного дерева начали с верхушки, сообщает УНН.

Отмечается, что над монтажом трудится около 10 рабочих.

К искусственному каркасу крепят живые ветки ели. Также на верхушку уже установили звезду.

Напомним, что ель для главной площади страны выбрали в лесах Ивано-Франковской области. Ее высота составляет порядка 30 метров (кстати, как и в прошлом году).

Фото: unn.com.ua

Также вокруг елки уже установили декоративные колонны, которые послужат дополнительным украшением площади.

На дерево повесят тысячу игрушек-хрусталиков, а всего на Софийской площади разместят около трех килограммов гирлянд.

Видео: facebook.com/UNNews

Монтаж новогодней елки намерены завершить до 15 декабря, а торжественное открытие праздничного городка состоится 19 декабря - ко Дню святого Николая - при участии мэра столицы.

Как сообщалось ранее, недавно в Германии в Мюнхене был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов Pro Aurum установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен).

Также мы писали о том, что журналисты выяснили, где и почем снять жилье на новогодние праздники.

Напомним, что второй год самыми востребованными игрушками под елку остаются наборы арен и волчков "Бейблейд" стоимость которых составляет 1280 грн. Часто дети просят куклы-малышки L.O.L - они заняли в топе второе место. За год с 12-го на 4-е место в рейтинге презентов поднялись реалистичные пупсы Reborn. К слову, стоят они почти 3000 грн.

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Видео: РБК-Украина