Как выглядит самая дорогая новогодняя елка Европы (фото, видео)

Фото: (pixabay.com)

Сообщается, что символ Нового года стоимостью в 2,3 миллиона евро установлен в Мюнхене

Видео: (youtube.com/CGTN)

Недавно в Мюнхене, Германия, был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов Pro Aurum установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен). Об этом сообщает Horloger на своей странице в Twitter.

Елка была выполнена в виде прозрачной пластиковой пирамиды с маленькими круглыми отделениями по всей поверхности. Внутри каждого из них помещались золотые монеты. Общая стоимость такой елки — 2,6 миллиона долларов. Интересно, что самая дорогая елка в мире находится в Абу-Даби и стоит 11

Фото: (twitter.com/HorlogerMx)

Количество монет очень символично — 2018 штук. Несмотря на то, что внешне елка кажется достаточно легкой, ее вес составляет 63 килограмма.

Девушки украшают елку из золотых монет / Кадр из видео (youtube.com/CGTN)

Новогодняя елка украшает офис компании по продаже драгоценных металлов Pro Aurum, которая и решила создать интересную новогоднюю композицию. Вероятнее всего, после окончания новогодних праздников ель будет распродана.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/HorlogerMx

Напомним, что ранее стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка Украины.

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Видео: РБК-Украина