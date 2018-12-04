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Как выглядит самая дорогая новогодняя елка Европы (фото, видео)

STYLERЖизнь    04.12.2018 - 20:13
Как выглядит самая дорогая новогодняя елка Европы (фото, видео)
Фото: (pixabay.com)

Сообщается, что символ Нового года стоимостью в 2,3 миллиона евро установлен в Мюнхене

Видео: (youtube.com/CGTN)

Недавно в Мюнхене, Германия, был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов Pro Aurum установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен). Об этом сообщает Horloger на своей странице в Twitter.

Елка была выполнена в виде прозрачной пластиковой пирамиды с маленькими круглыми отделениями по всей поверхности. Внутри каждого из них помещались золотые монеты. Общая стоимость такой елки — 2,6 миллиона долларов. Интересно, что самая дорогая елка в мире находится в Абу-Даби и стоит 11 

 

Фото: (twitter.com/HorlogerMx)

Количество монет очень символично — 2018 штук. Несмотря на то, что внешне елка кажется достаточно легкой, ее вес составляет 63 килограмма.

Как выглядит самая дорогая новогодняя елка Европы (фото, видео)

Девушки украшают елку из золотых монет / Кадр из видео (youtube.com/CGTN)

Новогодняя елка украшает офис компании по продаже драгоценных металлов Pro Aurum, которая и решила создать интересную новогоднюю композицию. Вероятнее всего, после окончания новогодних праздников ель будет распродана.

Как выглядит самая дорогая новогодняя елка Европы (фото, видео)

Скриншот поста аккаунта twitter.com/HorlogerMx

Напомним, что ранее стало известно, как будет выглядеть главная новогодняя елка Украины.

Ранее мы писали: как аферисты разводят украинцев в канун праздников.

Видео: РБК-Украина

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