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Як виглядає найдорожча новорічна ялинка Європи (фото, відео)

STYLERЖиття    04.12.2018 - 20:13
Як виглядає найдорожча новорічна ялинка Європи (фото, відео)
Фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що символ Нового року вартістю 2,3 мільйона євро встановлений в Мюнхені

Відео: (youtube.com/CGTN)

Нещодавно в Мюнхені, Німеччина, був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів Aurum Pro встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень). Про це повідомляє Horloger на своїй сторінці в Twitter.

Ялинка була виконана у вигляді прозорої пластикової піраміди з маленькими круглими відділеннями по всій поверхні. Всередині кожного з них знаходилися золоті монети. Загальна вартість такої ялинки — 2,6 мільйона доларів. Цікаво, що найдорожча ялинка в світі знаходиться в Абу-Дабі і коштує 11.

 

Фото: (twitter.com/HorlogerMx)

Кількість монет дуже символічно — 2018 штук. Незважаючи на те, що зовні ялинка видається досить легкою, її вага становить 63 кілограми.

Як виглядає найдорожча новорічна ялинка Європи (фото, відео)

Дівчата прикрашають ялинку із золотих монет / Кадр з відео (youtube.com/CGTN)

Новорічна ялинка прикрашає офіс компанії з продажу дорогоцінних металів Aurum Pro, яка і вирішила створити цікаву новорічну композицію. Найімовірніше, після закінчення новорічних свят ялина буде розпродана.

Як виглядає найдорожча новорічна ялинка Європи (фото, відео)

Скріншот поста облікового запису twitter.com/HorlogerMx

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як буде виглядати головна новорічна ялинка України.

Раніше ми писали: як аферисти розводять українців напередодні свят.

Відео: РБК-Україна

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