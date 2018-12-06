Тисяча іграшок: у Києві встановлюють головну новорічну ялинку України (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Монтаж новорічної ялинки мають намір завершити до 15 грудня

У центрі Києва на Софійській площі у четвер, 6 грудня, почали встановлювати головну ялинку України, чого вартість складе близько 3 мільйонів гривень. Монтаж святкового дерева почали із верхівки, повідомляє УНН.

Зазначається, що над монтажем трудиться близько 10 робітників.

До штучного каркаса кріплять живі гілки ялини. Також на верхівку вже встановили зірку.

Нагадаємо, що ялинку для головній площі країни обрали в лісах Івано-Франківської області. Її висота складає близько 30 метрів (до речі, як і в минулому році).

Фото: unn.com.ua

Також навколо ялинки вже встановили декоративні колони, які послужать додатковою прикрасою площі.

На дерево повісять тисячу іграшок-кришталиків, а всього на Софійській площі розмістять близько трьох кілограмів гірлянд.

Відео: facebook.com/UNNews

Монтаж новорічної ялинки мають намір завершити до 15 грудня, а урочисте відкриття святкового містечка відбудеться 19 грудня - до Дня святого Миколая - за участю мера столиці.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Німеччині в Мюнхені був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів Aurum Pro встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень).

Також ми писали про те, що журналісти з'ясували, де і скільки зняти житло на новорічні свята.

Нагадаємо, що другий рік самими затребуваними іграшками під ялинку залишаються набори арен і волчков "Бейблейд" вартість яких складає 1280 грн. Часто діти просять ляльки-дівчинки L. O. L - вони зайняли друге місце в топі. За рік з 12-го на 4-е місце в рейтингу презентів піднялися реалістичні пупси Reborn. До речі, коштують вони майже 3000 грн.

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Відео: РБК-Україна