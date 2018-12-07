Штучна чи жива: яку ялинку вибрати на Новий рік 2019

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Лісники стверджують, що штучна ялинка ніколи не замінить живу

У центрі Києва на Софійській площі в четвер, 6 грудня, почали встановлювати головну ялинку України: до штучного каркаса прикріплені живі гілки ялини. А для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснити деякі нюанси. Про це інформує ТСН.

Глава УГКЦ вже закликав українців відмовитися від зрубаних ялинок. Керівник департаменту інформації Ігор Яців підтримує дану позицію: "Штучна ялинка може добре замінити і послужити для приходу прикрасою, і нічим гірше ці новорічні свята не будуть".

До речі, ціна на штучну ялинку може різнитися в залежності від розміру і якості: від 300 до 4000 гривень. Чим дорожче ялинка, тим довше вона прослужить і тим більше буде схожою на натуральну.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

А ось головний лісничий Фастівського лісгоспу Леонід Прокопюк запевняє, що штучна ніколи не замінить живу, адже лише вона приносить в будинок лісовий дух. Метрова ялинка, за його словами, обійдеться в 90 гривень і буде тішити своїм ароматом сосни.

У міністерстві екології таку позицію не підтримують. Стверджують, що кількість ялинок різко зменшується з кожним роком, тому що на додаток до регулярної вирубки хвойні дерева знищують ще й шкідники.

А для боротьби з масовою браконьєрською вирубкою в Державній екоінспекції в минулому році стартувала спеціальна операція "Новорічна ялинка". Вона триває з початку грудня до середини січня. За одну незаконно вирубану ялинку браконьєрам доведеться віддати 700 гривень. За цей час встигли виписати вже 23 тисячі штрафів.

Нагадаємо, що у Києві почали устанавку головної новорічної ялинки України.

Ми писали, що глава УГКЦ закликає відмовитися від зрубаних живих ялинок.

Також повідомляли, що просять у подарунок українські діти у Святого Миколая.

Відео: РБК-Україна