Новорічні ялинки України помірялися ростом: де найвища (фото, відео)

Відео: YouTube / Харків Vgorode

Харківська новорічна ялинка виявилася найвищою серед "колег" в інших містах України. Друге і третє місце дісталося хвойним красуням з Вінниці та Києва, причому різниця між ними складає всього один метр, зазначається у інфографіці на сайті "Лтава".

40-метрова чемпіонка обійшлася місту в майже 3 мільйони гривень. Саму конструкцію (металевий каркас та прикріплені до нього гілки) зібрали ще 5 грудня, проте офіційне відкриття головної ялинки Харкова відбудеться лише 26-го.

За трійкою лідерів у Вінниці (28 метрів) та Києві (27 метрів) в рейтингу найвищих новорічних ялинок в містах України йдуть:

4) Рівне - 24 метри

5) Запоріжжя - 25 метрів

6) Миколаїв - 22 метри

7-е місце розділили між совбой Львів, Луцьк, Полтава, Дніпро, Чернівці - у цих облцентрах висота святкових ялинок становить 20 метрів

8) Тернопіль - 18,5 метрів

9-е місце посідають 18-метрові ялинки у Сумах та Хмельницькому

10) Житомир - 15 метрів

11) Кропивницький - 14 метрів

Фото: ltava.poltava.ua

Зазначимо, що в минулому році в Харкові також ялинка була найвищою в Україні, але тоді її висота досягала 36,2 метра.

Нагадаємо, що в столиці у день урочистого відкриття на Софійській площі головної новорічної ялинки від 15 грудня на 190 локаціях міста почнеться продаж ялинок з чіпами, індивідуальними номерами і штрих-кодами.

Додамо, що для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити будинку (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Німеччині в Мюнхені був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів Aurum Pro встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень).

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Відео: РБК-Україна