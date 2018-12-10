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В Киеве будут продавать елки с чипами и штрих-кодами: перечень адресов

STYLERЖизнь    10.12.2018 - 17:44
В Киеве будут продавать елки с чипами и штрих-кодами: перечень адресов
Фото: коллаж РБК-Украина

Чтобы проверить законность происхождения елки, достаточно ввести номер с этикетки на елке на сайте ukrforest.com

В Киеве в день торжественного открытия на Софийской площади главной новогодней елки с 15 декабря на 190 локациях города начнется продажа елок с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами. Как сообщили в понедельник, 10 декабря, в пресс-службе столичной мэрии, продажа продлится по 31 декабря.

Также на сайте опубликован перечень адресов реализации.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства уточнили, что хвойные натуральные красавицы будут продавать в 8 районах столицы на 190 локациях - деревья привезут из лесных хозяйств Сумской, Киевской, Житомирской и Полтавской областей. 

Все елки будут с чипами - что должно защитить потребителей от приобретения незаконно срубленные деревьев - так как в чипе содержится вся информация о происхождении хвойного дерева.

Также деревья будут иметь экологический паспорт, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную для их перевозки.

Кроме чипов, елки будут с самоклеящимися этикетками, которые будут содержать индивидуальный номер и штрих-коды, внесенные в единую систему электронного оборота древесины. Штрих-коды также содержат всю информацию о происхождении хвойного дерева.

Чтобы проверить законность происхождения елки, достаточно ввести номер с этикетки на елке на сайте www.ukrforest.com. Также было разработано программное обеспечение для Android yalynka.info - его можно бесплатно установить с Google Play Market. 

Напомним, для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы

Также мы писали о том, что недавно в городе Нововолынск на центральной площади установили главную елку. Однако случился конфуз: треснул ствол и верхушка дерева рухнула. 

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Видео: РБК-Украина
 

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