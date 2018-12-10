ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві продаватимуть ялинки з чіпами і штрих-кодами: перелік адрес

STYLERЖиття    10.12.2018 - 17:44
У Києві продаватимуть ялинки з чіпами і штрих-кодами: перелік адрес
Фото: колаж РБК-Україна

Щоб перевірити законність походження ялинки, достатньо ввести номер з етикетки на ялинці на сайті ukrforest.com

У Києві у день урочистого відкриття на Софійській площі головної новорічної ялинки від 15 грудня на 190 локаціях міста розпочнеться продаж ялинок із чіпами, індивідуальними номерами і штрих-кодами. Як повідомили у понеділок, 10 грудня, в прес-службі столичної мерії, продаж триватиме по 31 грудня.

Також на сайті опубліковано перелік адрес реалізації.

У Департаменті промисловості і розвитку підприємництва уточнили, що хвойні натуральні красуні будуть продавати у 8 районах столиці на 190 локаціях - дерева привезуть із лісових господарств Сумської, Київської, Житомирської та Полтавської областей.

Всі ялинки будуть із чіпами, що має захистити споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев - бо у чіпі міститься вся інформація про походження хвойного дерева.

Також дерева матимуть екологічний паспорт, сертифікат лісництва і товарно-транспортну накладну для їх перевезення.

Крім чіпів, ялинки будуть із самоклейними етикетками, які містять індивідуальний номер, та відповідні штрих-коди, внесені до єдиної системи електронного обігу деревини. Штрих-коди також містять всю інформацію про походження хвойного дерева.

Щоб перевірити законність походження ялинки, достатньо ввести номер з етикетки на ялинці на сайті www.ukrforest.com. Також було розроблено програмне забезпечення для Android yalynka.info - його можна безкоштовно встановити з Google Play Market.

Нагадаємо, для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Також ми писали про те, що нещодавно у місті Нововолинськ на центральній площі встановили головну ялинку. Однак трапився конфуз: тріснув стовбур і верхівка дерева впала.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Як Київ готується до Нового року: святкові локації У Києві без холодної води залишилися жителі семи вулиць
Новини України КиївелкаНовий рік
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся