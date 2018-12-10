У Києві продаватимуть ялинки з чіпами і штрих-кодами: перелік адрес

Фото: колаж РБК-Україна

Щоб перевірити законність походження ялинки, достатньо ввести номер з етикетки на ялинці на сайті ukrforest.com

У Києві у день урочистого відкриття на Софійській площі головної новорічної ялинки від 15 грудня на 190 локаціях міста розпочнеться продаж ялинок із чіпами, індивідуальними номерами і штрих-кодами. Як повідомили у понеділок, 10 грудня, в прес-службі столичної мерії, продаж триватиме по 31 грудня.

Також на сайті опубліковано перелік адрес реалізації.

У Департаменті промисловості і розвитку підприємництва уточнили, що хвойні натуральні красуні будуть продавати у 8 районах столиці на 190 локаціях - дерева привезуть із лісових господарств Сумської, Київської, Житомирської та Полтавської областей.

Всі ялинки будуть із чіпами, що має захистити споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев - бо у чіпі міститься вся інформація про походження хвойного дерева.

Також дерева матимуть екологічний паспорт, сертифікат лісництва і товарно-транспортну накладну для їх перевезення.

Крім чіпів, ялинки будуть із самоклейними етикетками, які містять індивідуальний номер, та відповідні штрих-коди, внесені до єдиної системи електронного обігу деревини. Штрих-коди також містять всю інформацію про походження хвойного дерева.

Щоб перевірити законність походження ялинки, достатньо ввести номер з етикетки на ялинці на сайті www.ukrforest.com. Також було розроблено програмне забезпечення для Android yalynka.info - його можна безкоштовно встановити з Google Play Market.

Нагадаємо, для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Також ми писали про те, що нещодавно у місті Нововолинськ на центральній площі встановили головну ялинку. Однак трапився конфуз: тріснув стовбур і верхівка дерева впала.

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Відео: РБК-Україна