Праздника не будет? С главной елкой украинского города произошел конфуз (фото)

Коллаж РБК-Украина

Во время установки главной елки Нововолынска произошел форс-мажор

В городе Нововолынск на центральной площади установили главную елку. Однако случился конфуз: треснул ствол и верхушка дерева рухнула. Об этом пишет местное издание "БУГ".

Сообщается, что 14-метровую елку привезли из села Старая Лишня, а украшать ее должны были через несколько дней.

Главная елка Нововолынска обвалилась (фото: bug.org.ua)

Но новогодняя красавица показалась слишком высокой и когда ее установили, треснул ствол и обвалилась часть дерева.

Главная елка Нововолынска обвалилась (фото: bug.org.ua)

По словам директора местного производственного коммунального хозяйства Артема Жигалюка, у коммунальщиков есть запасной вариант елки. Но теперь горожанам придется подождать, пока доставят новую главную елку Нововолынска.

Напомним, что в центре Киева на Софийской площади начали устанавливать главную елку Украины, стоимость которой составит около трех миллионов гривен.

Ранее мы писали о том, что в Мюнхене был побит очередной ценовой рекорд: компания по продаже драгоценных металлов установила новогоднюю елку стоимостью 2,6 миллионов долларов (около 73 миллионов гривен).

Видео: РБК-Украина