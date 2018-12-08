Свята не буде? З головною ялинкою українського міста стався конфуз (фото)

Колаж РБК-Україна

Під час встановлення головної ялинки Нововолинська стався форс-мажор

У місті Нововолинськ на центральній площі встановили головну ялинку. Однак стався конфуз: тріснув стовбур і верхівка дерева обвалилася. Про це пише місцеве видання "БУГ".

Повідомляється, що 14-метрову ялинку привезли із села Стара Лішня, а прикрашати її мали за кілька днів.

Головна ялинка Нововолинська обвалилася (фото: bug.org.ua)

Але новорічна красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.

Головна ялинка Нововолинська обвалилася (фото: bug.org.ua)

За словами директора місцевого виробничого комунального господарства Артема Жигалюка, у комунальників є запасний варіант ялинки. Але тепер містянам доведеться почекати, доки доставлять нову головну ялинку Нововолинська.

Нагадаємо, що у центрі Києва на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку України, вартість якої складе близько трьох мільйонів гривень.

Раніше ми писали про те, що у Мюнхені був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень).

Відео: РБК-Україна