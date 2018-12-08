ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Свята не буде? З головною ялинкою українського міста стався конфуз (фото)

STYLERКурйози    08.12.2018 - 08:37
Свята не буде? З головною ялинкою українського міста стався конфуз (фото)
Колаж РБК-Україна

Під час встановлення головної ялинки Нововолинська стався форс-мажор

У місті Нововолинськ на центральній площі встановили головну ялинку. Однак стався конфуз: тріснув стовбур і верхівка дерева обвалилася. Про це пише місцеве видання "БУГ".

Повідомляється, що 14-метрову ялинку привезли із села Стара Лішня, а прикрашати її мали за кілька днів.

Свята не буде? З головною ялинкою українського міста стався конфуз (фото)

Головна ялинка Нововолинська обвалилася (фото: bug.org.ua)

Але новорічна красуня видалася занадто високою і коли її встановили, тріснув стовбур та обвалилася частина дерева.

 

Головна ялинка Нововолинська обвалилася (фото: bug.org.ua)

За словами директора місцевого виробничого комунального господарства Артема Жигалюка, у комунальників є запасний варіант ялинки. Але тепер містянам доведеться почекати, доки доставлять нову головну ялинку Нововолинська.

Нагадаємо, що у центрі Києва на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку України, вартість якої складе близько трьох мільйонів гривень

Раніше ми писали про те, що у Мюнхені був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень).

Відео: РБК-Україна

Штучна чи жива: яку ялинку вибрати на Новий рік 2019 В кольорах північного сяйва: як виглядатиме головна ялинка України (фото)
Новини України елка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся