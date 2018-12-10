Как Киев готовится к Новому году: праздничные локации

В Киеве 15 декабря на Контрактовой площади торжественно откроют "страну Северного Сияния"
В столице Украины полным ходом идет подготовка к празднованию Нового 2019 года, и главная елка страны уже красуется на Софийской площади. 30-метровая красавица прибыла в Киев из Ивано-Франковской области, и монтажные работы, начатые 6 декабря, подходят к концу.
Напомним, что на дерево повесят тысячу игрушек-хрусталиков. Всего же на площади в "праздничном городке" разместят около 3-х килограммов гирлянд.
Закончить монтаж должны только 15 декабря, однако уже сейчас, глядя на ель, можно оценить ее красоту и представить, как она засияет к праздникам, ведь совсем скоро "мы окажемся в стране Северного Сияния", отмечается в сообщение на ресурсе FolkUkraine в соцсети Facebook.
Софийская площадь (Фото: facebook.com/FolkUkraine)
Сам городок торжественно откроют 19 декабря - ко Дню святого Николая.
Тем временем и на другой праздничной локации - на Контрактовой площади - разрастается еще один новогодний городок.
Фото: facebook.com/FolkUkraine
Его также откроют 15 декабря, аналогично с соседом на Софийской площади.
Работники трудятся над местной "страной Северного Сияния" круглосуточно.
"В режиме 24/7 мы работаем, чтобы наполнить новогоднее городок магией", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/FolkUkraine
Кроме главного зеленого хвойного атрибута Нового года, киевлян здесь ждут нарядные гигантские белые медведи, фантастические птицы, длинные беседки и широкие лавки.
Фото: facebook.com/FolkUkraine
Как рассказали организоторы мероприятия "страны Северного Сияния", 15 декабря на Контрактовой площади киевлян ожидает:
- праздничный концерт;
- елка, украшенная в стиле творчества Марии Примаченко;
- снежная горка;
- колесо;
- новогодне-рождественская ярмарка;
- резиденция Святого Николая,
- парк иллюминаций;
- световая сказка, вдоль которой протянутся фантастические арт-объекты.
Фото: facebook.com/FolkUkraine
Ранее мы писали, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.
Также мы писали о том, что журналисты выяснили, где и почем снять жилье на новогодние праздники.
Напомним, недавно в городе Нововолынск на центральной площади установили главную елку. Однако случился конфуз: треснул ствол и верхушка дерева рухнула.
Видео: РБК-Украина