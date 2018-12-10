Как Киев готовится к Новому году: праздничные локации

Фото: коллаж РБК-Украина

В Киеве 15 декабря на Контрактовой площади торжественно откроют "страну Северного Сияния"

В столице Украины полным ходом идет подготовка к празднованию Нового 2019 года, и главная елка страны уже красуется на Софийской площади. 30-метровая красавица прибыла в Киев из Ивано-Франковской области, и монтажные работы, начатые 6 декабря, подходят к концу.

Напомним, что на дерево повесят тысячу игрушек-хрусталиков. Всего же на площади в "праздничном городке" разместят около 3-х килограммов гирлянд.

Закончить монтаж должны только 15 декабря, однако уже сейчас, глядя на ель, можно оценить ее красоту и представить, как она засияет к праздникам, ведь совсем скоро "мы окажемся в стране Северного Сияния", отмечается в сообщение на ресурсе FolkUkraine в соцсети Facebook.

Софийская площадь (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

Сам городок торжественно откроют 19 декабря - ко Дню святого Николая.

Тем временем и на другой праздничной локации - на Контрактовой площади - разрастается еще один новогодний городок.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Его также откроют 15 декабря, аналогично с соседом на Софийской площади.

Работники трудятся над местной "страной Северного Сияния" круглосуточно.

"В режиме 24/7 мы работаем, чтобы наполнить новогоднее городок магией", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Кроме главного зеленого хвойного атрибута Нового года, киевлян здесь ждут нарядные гигантские белые медведи, фантастические птицы, длинные беседки и широкие лавки.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Как рассказали организоторы мероприятия "страны Северного Сияния", 15 декабря на Контрактовой площади киевлян ожидает:

- праздничный концерт;

- елка, украшенная в стиле творчества Марии Примаченко;

- снежная горка;

- колесо;

- новогодне-рождественская ярмарка;

- резиденция Святого Николая,

- парк иллюминаций;

- световая сказка, вдоль которой протянутся фантастические арт-объекты.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Ранее мы писали, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.

Также мы писали о том, что журналисты выяснили, где и почем снять жилье на новогодние праздники.

Напомним, недавно в городе Нововолынск на центральной площади установили главную елку. Однако случился конфуз: треснул ствол и верхушка дерева рухнула.

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Видео: РБК-Украина