Як Київ готується до Нового року: святкові локації

Фото: колаж РБК-Україна

У Києві 15 грудня на Контрактовій площі урочисто відкриють "країну Північного Сіяння"

У столиці України повним ходом йде підготовка до святкування Нового 2019 року, і головна ялинка країни вже красується на Софійській площі. 30-метрова красуня прибула до Києва з Івано-Франківської області, та монтажні роботи, розпочаті 6 грудня, підходять до кінця.

Нагадаємо, що на дерево повісять тисячу іграшок-кришталиків. Всього ж на площі e "святковому містечку" розмістять близько 3-х кілограмів гірлянд.

Завершити монтаж повинні тільки 15 грудня, проте вже зараз, дивлячись на ялинку, можна оцінити її красу і уявити, як вона засяє до свят, адже зовсям скоро "ми опинимося в країні Північного Сяйва", - зазначається у повідомлення на ресурсі FolkUkraine у соцмережі Facebook.

Софійська площа (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

Саме містечко урочисто відкриють 19 грудня - Дня святого Миколая.

Тим часом і на інший святкової локації - на Контрактовій площі - розростається ще одне новорічне містечко.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Його також відкриють 15 грудня, аналогічно із сусідом на Софійській площі.

Працівники трудяться над місцевою "країною Північного Сяйва" цілодобово.

"В режимі 24/7 ми працюємо, щоб наповнити новорічне містечко магією", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Крім головного зеленого хвойного атрибута Нового року, киян тут чекають ошатні гігантські білі ведмеді, фантастичні птахи, довгі альтанки і широкі лавки.

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Як розповіли організотори заходи "країни Північного Сяйва", 15 грудня на Контрактовій площі киян чекає:

- святковий концерт;

- ялинка, прикрашена в стилі творчості Марії Примаченко;

- снігова гірка;

- колесо;

- новорічно-різдвяний ярмарок;

- резиденція Святого Миколая,

- парк ілюмінацій;

- світлова казка, вздовж якої простягнуться фантастичні арт-об'єкти

Фото: facebook.com/FolkUkraine

Раніше ми писали, що для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Також ми писали про те, що журналісти з'ясували, де і почому зняти житло на новорічні свята.

Нагадаємо, нещодавно у місті Нововолинськ на центральній площі встановили головну ялинку. Однак трапився конфуз: тріснув стовбур і верхівка дерева впала.

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Відео: РБК-Україна