Сосны из Чернобыля и поддельные чипы: как выбрать правильную елку

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Мошенники могут использовать деревья с радиацией и продавать их намного дешевле

В Украине стартует работа новогодних базаров, где главным атрибутом праздников станут сосны и елки. Как не прогадать с выбором новогоднего дерева, пишет OBOZREVATEL.

Диапазон цен в этом году на новогодние елки будет колебаться от 50 гривен до 600 за одно дерево. На нелегальных базарах или возле железнодорожных станций можно будет приобрести главный атрибут праздника недорого, но экологи предупреждают, что там могут оказаться и деревья из Чернобыльской зоны. И даже чипы, которые на них можно обнаружить – могут оказаться поддельными, так как их сейчас массово продают в интернете.

Фермерские хозяйства, лесные хозяйства и питомники уже предлагают купить пушистых красавиц оптом. Цены на них невысокие – от 60-75 гривен вместе с документами и чипами. Маленькие елочки стартуют от 20 гривен, а большие – от 100 гривен.

"Мы уже много деревьев заготовили на продажу, можете приехать и выбрать. Если нужно высокие, то мы вам подберем. Продаем по 60 гривен за сосну, если берете от 100 штук. За эти деньги мы вам их даже погрузим", – рассказали в фермерском хозяйстве в Черниговской области.

В Полтавской области пушистые сосны предлагают за 58 гривен и отмечают, что в цену также входит погрузка.

Однако, когда эти елки доезжают до рынков в Киеве, цены на них растут в 3-4 раза. В легальных точках продажи такие деревья стоят от 450 до 600 гривен. Их даже предлагают доставить бесплатно. А вот на нелегальных точках можно купить елки без документов и чипов за 200-300 гривен.

В Киевской полиции предупреждают, что елки из Чернобыльской зоны чаще всего продают на станциях возле электричек. У продавца их может быть немного, но все они будут без документов и чипов.

"Из самой Чернобыльской зоны вывезти партию елок достаточно сложно. Там существует радиационный контроль на выезде. И без разрешения администрации зоны ничего оттуда доставить нельзя. Возможно, кто-то может срубить и утащить несколько елок через дырку в ограждении зоны. Но насколько выгодно везти несколько елок на продажу в такую даль, я не знаю", - рассказал изданию спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Он отметил, что в таком дереве может быть все, что угодно, в том числе и радиация.

Его слова подтверждает и заместитель директора Нижнесульского национального природного парка Николай Клестов. Он сказал, что главная опасность таких деревьев – это радиация.

"Да, вывозят елки с Чернобыльской зоны, и эти деревья, конечно, будут заражены радиацией. Такие браконьеры идут на все ради заработка", – объяснил Клестов.

Кроме того, он предупредил, что елки и сосны воруют в национальных парках.

"За предновогодние дни такие люди наносят паркам колоссальный урон. Хотя охрана в эти дни усилена, лесники следят целый день. Штрафы сейчас высокие. Но все равно – могут в светлое время вырубить, а ночью перевезти деревья", – подчеркнул Клестов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве будут продавать елки с чипами и штрих-кодами: перечень адресов.

А также рассказывали о том, как Киев готовится к Новому году: праздничные локации.

Видео: РБК-Украина