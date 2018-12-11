Сосни з Чорнобиля і підроблені чіпи: як вибрати правильну ялинку

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Шахраї можуть використовувати дерева з радіацією і продавати їх набагато дешевше

В Україні стартує робота новорічних базарів, де головним атрибутом свят стануть сосни і ялинки. Як не помилитися з вибором новорічного дерева, пише OBOZREVATEL.

Діапазон цін в цьому році на новорічні ялинки буде коливатися від 50 гривень до 600 за одне дерево. На нелегальних базарах або біля залізничних станцій можна буде придбати головний атрибут свята недорого, але екологи попереджають, що там можуть виявитися і дерева з Чорнобильської зони. І навіть чіпи, які на них можна виявити, можуть виявитися підробленими, так як їх зараз масово продають в інтернеті.

Фермерські господарства, лісові господарства і розплідники вже пропонують купити пухнастих красунь оптом. Ціни на них невисокі – від 60-75 гривень разом з документами і чіпами. Маленькі ялиночки стартують від 20 гривень, а великі – від 100 гривень.

"Ми вже багато дерев заготовили на продаж, можете приїхати і вибрати. Якщо потрібно високі, то ми вам підберемо. Продаємо по 60 гривень за сосну, якщо берете від 100 штук. За ці гроші ми вам їх навіть завантажимо", – розповіли у фермерському господарстві Чернігівської області.

У Полтавській області пухнасті сосни пропонують за 58 гривень і відзначають, що в ціну також входить завантаження.

Проте, коли ці ялинки доїжджають до ринків у Києві, ціни на них ростуть у 3-4 рази. В легальних точках продажу такі дерева коштують від 450 до 600 гривень. Їх навіть пропонують доставити безкоштовно. А ось на нелегальних точках можна придбати ялинки без документів і чіпів за 200-300 гривень.

У Київській поліції попереджають, що ялинки з Чорнобильської зони найчастіше продають на станціях біля електричок. У продавця їх може бути небагато, але усі вони будуть без документів і чіпів.

"З самої Чорнобильської зони вивезти партію ялинок досить складно. Там існує радіаційний контроль на виїзді. І без дозволу адміністрації зони нічого звідти не можна доставити. Можливо, хтось може зрубати і поцупити кілька ялинок через дірку в огорожі зони. Але наскільки вигідно везти кілька ялинок на продаж в таку далечінь, я не знаю", - розповів виданню речник поліції Київської області Микола Жукович.

Він зазначив, що в такому дереві може бути все, що завгодно, в тому числі і радіація.

Його слова підтверджує і заступник директора Нижнесульского національного природного парку Микола Клестов. Він сказав, що головна небезпека таких дерев – це радіація.

"Так, вивозять ялинки з Чорнобильської зони, і ці дерева, звичайно, будуть заражені радіацією. Такі браконьєри йдуть на все заради заробітку", – пояснив Клестов.

Крім того, він попередив, що ялинки і сосни крадуть в національних парках.

"За передноворічні дні такі люди завдають паркам колосальної шкоди. Хоча охорона в ці дні посилена, лісники стежать цілий день. Штрафи зараз високі. Але все одно – можуть у світлий час вирубати, а вночі перевезти дерева", – підкреслив Клестов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві продаватимуть ялинки з чіпами і штрих-кодами: перелік адрес.

А також розповідали про те, як Київ готується до Нового року: святкові локації.

Відео: РБК-Україна