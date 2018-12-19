На Софійській площі Києва запалили головну ялинку України (фото, відео)

Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Саме святкування почалося ще о шостій вечора

У Києві на день Святого Миколая на Софійській площі урочисто запалили головну ялинку України. 25-метрову хвойну красуню прикрасили більше 500 іграшок і понад 3 км гірлянд. Самі гірлянди оформили у вигляді кристалів.

У заході беруть участь мер Києва Віталій Кличко, дружина президента України Петра Порошенка Марина а також артисти і зірки шоу-бізнесу.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Саме святкування почалося ще о шостій вечора.

Настрій киянам і гостям столиці забезпечують Наоні Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актори фільми про Святого Миколая "Тільки Диво".

Хедлайнери концерту - гурт "СКАЙ".

Відео: facebook.com/RadioSvoboda.Org

На встановленому екрані транслюватимуть святкові вітання. Також на гостей свята чекають перший поїзд бажань "Полярний Експрес", кілька фотозон, магічний тунель, новорічно-різдвяний сувенірний ярмарок, зона солодощів, казкова алея та інше.

Відео: facebook.com/tsn.ua

Як повідомлялося раніше, харківська новорічна ялинка виявилася найвищою серед "колег" в інших містах України. Друге і третє місце дісталося хвойних красунь з Вінниці та Києва, причому різниця між ними складає всього один метр.

Додамо, що для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Німеччині в Мюнхені був побитий черговий ціновий рекорд: компанія з продажу дорогоцінних металів Aurum Pro встановила новорічну ялинку вартістю 2,6 мільйонів доларів (близько 73 мільйонів гривень).

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Відео: РБК-Україна