Рейтинг European Best Destinations: главную елку Украины признали лучшей в Европе

Киевская елка-2019 (kyivcity.gov.ua)

В первую пятерку также вошли Вильнюс, Рим, Прага и Страсбург

По результатам голосования путешественников со всего мира киевская елка, которая будет украшать Софийскую площадь с 19 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, заняла первое место среди новогодних европейских красавиц. Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте European Best Destinations.

Скриншот статьи (europeanbestdestinations.com)

Одновременно в Facebook посольства Украины в Бельгии говорят - очень гордятся тем, что Киев находится на первом месте европейского рейтинга самых красивых елок в Европе.

"Путешественники по всему миру голосовали за самые красивые рождественские елки в Европе и Киев занял первое место, опередив Вильнюс, Вену, Кельн, Рим, Прагу и Будапешт", — добавили на странице посольства.

Скриншот поста (facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium/)

В то же время "ТСН" проводит собственный опрос на звание лучшей елки Украины, согласно которому львовская елка опережает киевскую с существенным отрывом.

По опросу "ТСН", львовская елка - самая красивая в Украине (скриншот статьи: tsn.ua/ukrayina/)

Напомним, ранее мы публиковали репортаж о установка главной елки страны на Софиевской площади.

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Видео РБК-Украина