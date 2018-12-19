Хвойна королева: на Софійській площі засяяла святкова ялинка (фоторепортаж)

Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вперше на Софійський площі запустили потяг бажань "Полярний Експрес"

Помилуватися головною новорічною ялинкою України, на якій на День святого Миколая урочисто запалили вогні на Софійській площі в Києві, прийшла величезна кількість людей. Висота нинішньої хвойної королеви становить 25 метрів. Її прикрашають півтори тисячі іграшок і більше 3 кілометрів гірлянд, сяючих холодним "арктичним" світлом.

У ялинки "під рукою" є особливий "гаджет" - біля неї встановили динамічну світлову конструкцію і великий екран, який транслює привітання відвідувачів святкового містечка і ярмарки.

Зазначимо, що вогні на ялинці на Софійській площі запалили по традиції вже п'ятий рік поспіль.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Вперше на Софійський площі запустили потяг бажань "Полярний Експрес", де кожен охочий, проїхавши зупинку, може загадати бажання.

Також на святковій локації працюють різдвяні ярмарки з фуд-кортів і сувенірами.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У церемонії запалювання вогнів взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні тут казкова атмосфера - і Святий Миколай, і полярний експрес, і красуня-ялинка. Ми всі в новорічні свята чекаємо дива - і діти, і дорослі. Вірте в чудеса і творіть їх кожен день!", - заявив він, передає прес-служба столичної мерії.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Також градоначальник під яскравою новорічною ялинкою і гості святкового містечка передали привіт та найкращі побажання український військовим, які сьогодні захищають державу від окупантів на Донбасі.

У заході крім мера Києва також взяла участь дружина президента України Марина Порошенко.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Також на святі багато артистів і зірок шоу-бізнесу.

Хедлайнерами концерту стала група "СКАЙ".

Як повідомлялося раніше, харківська новорічна ялинка виявилася найвищою серед "колег" в інших містах України. Друге і третє місце дісталося хвойних красунь з Вінниці та Києва, причому різниця між ними складає всього один метр.

Додамо, що для тих, хто ще не вирішив, яку ялинку поставити вдома (штучну чи живу), експерти вирішили проснить деякі нюанси.

Нагадаємо, у столиці з 15 грудня на 190 локаціях міста почався продаж ялинок з чіпами, індивідуальними номерами і штрих-кодами.

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Відео: РБК-Україна