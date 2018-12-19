Хвойная королева: на Софийской площади зажглась праздничная елка (фоторепортаж)

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Впервые на Софийский площади запустили поезд желаний "Полярный Экспресс"

Полюбоваться главной новогодней елкой Украины, на которой в День святого Николая торжественно зажгли огни на Софийской площади в Киеве, пришло огромное количество людей. Высота нынешней хвойной королевы составляет 25 метров. Ее украшают полторы тысячи игрушек и более 3 километров гирлянд, сияющих холодным "арктическим" светом.

У елки "под рукой" есть особый "гаджет" - возле нее установили динамическую световую конструкцию и большой экран, который транслирует поздравления посетителей праздничного городка и ярмарки.

Отметим, что огни на елке на Софийской площади зажгли по традиции уже пятый год подряд.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Впервые на Софийский площади запустили поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий, проехав остановку, может загадать желание.

Также на праздничной локации работают рождественские ярмарки с фуд-кортами и сувенирами.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В церемонии зажжения огней принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня здесь сказочная атмосфера - и Святой Николай, и полярный экспресс, и красавица-елка. Мы все в новогодние праздники ждем чуда - и дети, и взрослые. Верьте в чудеса и творите их каждый день!", - заявил он, передает пресс-служба столичной мэрии.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Также градоначальник под яркой новогодней елкой и гости праздничного городка передали привет и наилучшие пожелания украинский военным, которые сегодня защищают государство от оккупантов на Донбассе.

В мероприятии помимо мэра Киева также приняла участие супруга президента Украины Марина Порошенко.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Также на празднике много артистов и звезд шоу-бизнеса.

Хедлайнерами концерта стала группа "СКАЙ".

Как сообщалось ранее, харьковская новогодняя елка оказалась самой высокой среди "коллег" в других городах Украины. Второе и третье место досталось хвойных красавицам из Винницы и Киева, причем разница между ними составляет всего один метр.

Добавим, что для тех, кто еще не решил, какую елку поставить дома (искусственную или живую), эксперты решили проснить некоторые нюансы.

Напомним, в столице с 15 декабря на 190 локациях города началась продажа елок с чипами, индивидуальными номерами и штрих-кодами.

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Видео: РБК-Украина