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Рейтинг European Best Destinations: головну ялинку України визнали найкращою в Європі

STYLERЖиття    21.12.2018 - 02:47
Рейтинг European Best Destinations: головну ялинку України визнали найкращою в Європі
Київська ялинка-2019 (kyivcity.gov.ua)

До першої п’ятірки також увійшли Вільнюс, Рим, Прага і Страсбург

За результатами голосування мандрівників зі всього світу київська ялинка, яка прикрашатиме Софіївську площу з 19 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року, посіла перше місце серед новорічних європейських красунь. Відповідний рейтинг опублікували на сайті European Best Destinations.

Рейтинг European Best Destinations: головну ялинку України визнали найкращою в Європі

Скріншот статті (europeanbestdestinations.com)

Водночас у Facebook посольства України в Бельгії кажуть - дуже пишаються тим, що Київ знаходиться на першому місці європейського рейтингу найкрасивіших ялинок в Європі.

"Мандрівники по всьому світу голосували за найкрасивіші різдвяні ялинки в Європі і Київ зайняв перше місце, випередивши Вільнюс, Відень, Кельн, Рим, Прагу і Будапешт", — додали на сторінці посольства.

Рейтинг European Best Destinations: головну ялинку України визнали найкращою в Європі

Скріншот посту (facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium/)

У той же час "ТСН" проводить власне опитування на звання найкращої ялинки України, за яким львівська ялинка випереджає київську з суттєвим відривом.

Рейтинг European Best Destinations: головну ялинку України визнали найкращою в Європі

За опитуванням "ТСН", львівська ялинка - найкрасивіша в Україні (скріншот статті: tsn.ua/ukrayina/)

Нагадаємо, раніше ми публікували репортаж про встановлення головної ялинки країни на Софіївській площі.

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