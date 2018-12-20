Новий рік із зіркою: експерт розповів про гонорари українських артистів

Колаж РБК-Україна

Деякі артисти готові виступати на великих збірних концертах у нічних клубах

Гонорари українських зірок за виступ в новорічну ніч коливаються від декількох тисяч доларів до декількох десятків. Про те, хто з українських артистів заробить під час корпоративів найбільше, розповів експерт гастрольного ринку Юрій Гулевич в інтерв'ю виданню "Факти".

Гулевич розповів, що українські зірки стали більш затребувані на ринку, а відповідно їх гонорари стали підвищуватися. Пропозиції виступити на новорічних корпоративах артисти стали отримувати більше, але вони намагаються не брати участь більш ніж в двох заходах за одну ніч.

"В новорічну ніч працюють Олег Винник, Злата Огневич, Тіна Кароль, Макс Барських, Таяна, Наталя Могилевська, Діма Монатік. До речі, я пам'ятаю рік, коли у Дмитра Монатіка за ніч було п'ять виступів! Щоправда, після цього він сказав, що більше такий досвід не повторить — надто важко. В основному артисти погоджуються не більше ніж на два заходи за вечір", - розповів експерт.

Він зазначив, що раніше гонорар великої зірки становив від $10 тисяч і зірки готові були виступити на декількох концертах за одну ніч. Зараз же гонорари в середньому стартують від $50 тисяч, тому зірки можуть собі дозволити лише один концерт.

Гулевич розповів, що багато українських артистів виступають в збірних концертах, квитки на які стартують від 7 тисяч гривень.

"Ця практика дуже поширена у великих готелях і концертних залах. Наприклад, за бенкет і концерт в одному з розкішних готелів Трускавця з участю гуртів ВВ, The Hardkiss, London beat та Христини Соловій доведеться викласти 14 тисяч гривень — це досить лояльна ціна. Один з ведучих вечора — популярний Олександр Скічко. Якщо порівнювати, то в одному з модних столичних готелів на березі Дніпра, де в новорічну ніч гостей будуть розважати Макс Барських і Таяна, банкет обійдеться у 22 тисячі гривень з людини! На колишньому вертолітному майданчику в центрі Києва, де зараз великий концертний зал, хедлайнер свята — Злата Огневич. Ціна за вечір там, відповідно, дешевше — 7 тисяч гривень", - пояснив Гулевич.

Гонорари у ведучих, за словами експерта, стартують від $3-5 тисяч доларів за новорічну ніч.

"Свої розцінки і у ведучих. Олександр Скічко в новорічну ніч коштує від 3 до 5 тисяч доларів США. Юрій Горбунов в стандарті — 8 тисяч доларів, Катя Осадча — від 5 тисяч. У новорічну ніч їх гонорари піднімаються до $10 000. Такі ж гонорари у Сергія Притули, Маші Єфросиніної. До речі, Олена Кравець кілька років поспіль відмовлялася вести концерти в новорічну ніч", - зазначив експерт.

Також він назвав і найдорожчих зірок української естради. Пальму першості тримає Софія Ротару, яка за роботу в новорічну ніч бере 100 тисяч євро.

"Пальму першості давно і надійно утримує Софія Ротару. У грудні Софія Михайлівна працює за 100 000 євро. Новорічна ніч збільшує цю ціну вдвічі. Зрозуміло, в Україні зараз таку суму мало хто може потягнути. Тому зазвичай Ротару в новорічну ніч працювала в Росії. У цьому році вона буде в Казахстані. Були часи, коли і Андрій Данилко за новорічну ніч міг отримати 100 000 євро. Правда, теж не в Україні. Гонорар Олега Винника зараз підступає до позначки 40 000 євро. До речі, в цю новорічну ніч Олег буде виступати у великому ресторанному комплексі Одеси. Щоб провести ніч разом з ним, треба буде заплатити від 6 до 9 тисяч гривень", - поділився Гулевич.

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