Новый год со звездой: эксперт рассказал о гонорарах украинских артистов

Коллаж РБК-Украина

Некоторые артисты готовы выступать в больших сборных концертах в ночных клубах

Гонорары украинских звезд за выступления в новогоднюю ночь колеблются от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков. О том, кто из украинских артистов заработает во время корпоративов больше всего, рассказал эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич в интервью изданию "Факты".

Гулевич рассказал, что украинские звезды стали более востребованы на рынке, а соответственно их гонорары стали повышаться. Предложения выступить на новогодних корпоративах артисты стали получать больше, но они стараются не участвовать более чем в двух мероприятиях за одну ночь.

"В новогоднюю ночь работают Олег Винник, Злата Огневич, Тина Кароль, Макс Барских, Таяна, Наталья Могилевская, Дима Монатик. Кстати, я помню год, когда у Димы Монатика за ночь было пять выступлений! Правда, после этого он сказал, что больше такой опыт не повторит — слишком тяжело. В основном артисты соглашаются не больше чем на два мероприятия за вечер", - рассказал эксперт.

Он отметил, что раньше гонорар крупной звезды составлял от $10 тысяч и звезды готовы были выступить на нескольких концертах за одну ночь. Сейчас же гонорары в среднем стартуют от $50 тысяч, поэтому звезды могут себе позволить только один концерт.

Гулевич рассказал, что многие украинские артисты выступают в сборных концертах, билеты на которые стартуют от 7 тысяч гривен.

"Эта практика очень распространена в больших отелях и концертных залах. Например, за банкет и концерт в одном из роскошных отелей Трускавца с участием групп ВВ, The Hardkiss, London beat и Христины Соловий придется выложить 14 тысяч гривен — это достаточно лояльная цена. Один из ведущих вечера — популярный Александр Скичко. Если сравнивать, то в одной из модных столичных гостиниц на берегу Днепра, где в новогоднюю ночь гостей будут развлекать Макс Барских и Таяна, банкет обойдется в 22 тысячи гривен с человека! На бывшей вертолетной площадке в центре Киева, где сейчас большой концертный зал, хедлайнер праздника — Злата Огневич. Цена за вечер там, соответственно, подешевле — 7 тысяч гривен", - объяснил Гулевич.

Гонорары у ведущих, по словам эксперта, стартуют от $3-5 тысяч долларов за новогоднюю ночь.

"Свои расценки и у ведущих. Александр Скичко в новогоднюю ночь стоит от 3 до 5 тысяч долларов США. Юрий Горбунов в стандарте — 8 тысяч долларов, Катя Осадчая — от 5 тысяч. В новогоднюю ночь их гонорары поднимаются до $10 000. Такие же гонорары у Сергея Притулы, Маши Ефросининой. Кстати, Елена Кравец несколько лет подряд отказывалась вести концерты в новогоднюю ночь", - отметил эксперт.

Также он назвал и самых дорогих звезд украинской эстрады. Пальму первенства держит София Ротару, которая за работу в новогоднюю ночь берет 100 тысяч евро.

"Пальму первенства давно и надежно удерживает София Ротару. В декабре София Михайловна работает за 100 000 евро. Новогодняя же ночь увеличивает эту цену вдвое. Понятно, в Украине сейчас такую сумму мало кто может потянуть. Поэтому обычно Ротару в новогоднюю ночь работала в России. В этом году она будет в Казахстане. Были времена, когда и Андрей Данилко за новогоднюю ночь мог получить 100 000 евро. Правда, тоже не в Украине. Гонорар Олега Винника сейчас подступает к отметке 40 000 евро. Кстати, в эту новогоднюю ночь Олег будет выступать в крупном ресторанном комплексе Одессы. Чтобы провести ночь вместе с ним, надо будет заплатить от 6 до 9 тысяч гривен", - поделился Гулевич.

Напомним, ранее мы писали о том, что обнародован рейтинг самых богатых музыкантов.

А также рассказывали о том, сколько стоит заказать звезду шоу-бизнеса на вечеринку.