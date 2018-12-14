На головній площі Сосниці встановили ялинку з кладовища - люди в шоці

Фото: Колаж РБК-Україна

За словами жителів Чернігівської області, це дерево "всмоктало в себе прах померлих і сльози їх рідних"

У центрі селища Сосниця (Чернігівська область) у якості головної ялинки країни встановили хвойне дерево з кладовища, що викликало шок у місцевих жителів. Про неприємний інцидент повідомили у Facebook-співтоваристві "Сосниця і люди".

Олена Богданек повідомляє, що у вівторок, 11 грудня, вона ходила на могили провідати померлих родичів і випадково стала свідком того, як працівники бригади зрізали і вивезли з кладовища хвойне дерево. А після, через кілька годин, цю ж ялинку виявили в центрі міста.

Жінка відзначає, що на городянах економлять не вперше. Раніше було помічено, як деревину, зпилену на цвинтарі, завозять в якості дров у навчальні заклади району.

"Але всьому є межа. Як можна робити такі подарунки нашим дітям? Як можна водити веселі хороводи навколо дерева, яке зросло в місці вічного спокою. Адже ця ялинка десятиліттями зростала на цвинтарі, всмоктуючи в себе і прах наших

померлих односельців, і сльози їх родичів, набираючись людським горем

і сумом за тими, хто пішов у вічність. Хочеться поцікавитися у працівників селищної ради: а в свої будинки ви ялинки теж на кладовищах добуваєте?", - обурюється Олена Богданек.

Скріншот поста: (facebook.com/Сосниця і люди)

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