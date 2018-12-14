На главной площади Сосницы установили елку с кладбища - люди в шоке

Фото: Коллаж РБК-Украина

По словам жителей Черниговской области, это дерево "всосало в себя прах умерших и слезы их родных"

В центре поселка Сосница (Черниговская область) в качестве главной елки страны установили хвойное дерево с кладбища, что вызвало шок у местных жителей. О неприятном инциденте сообщили в Facebook-сообществе "Сосница и люди".

Елена Богданек сообщает, что во вторник, 11 декабря, она ходила на могилы проведать умерших родственников и случайно стала свидетельницей того, как работники бригады срезали и вывезли с кладбища хвойное дерево. А после, спустя несколько часов, эту же елку обнаружили в центре города.

Женщина отмечает, что на горожанах экономят не впервые. Ранее было замечено, как древесину, спиленную на кладбище, завозят в качестве дров в учебные учреждения района.

"Но всему есть предел. Как можно делать такие подарки нашим детям? Как можно водить веселые хороводы вокруг дерева, которое возросло в месте вечного покоя. Ведь эта ель десятилетиями росла на кладбище, всасывая в себя и прах наших

умерших односельчан, и слезы их родственников, набираясь человеческим горем

и грустью по тем, кто ушел в вечность. Хочется поинтересоваться у работников поселкового совета: а в свои дома вы елки тоже на кладбищах добываете?", - негодует Елена Богданек.

Скриншот поста: (facebook.com/Сосниця і люди)

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