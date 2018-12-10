"Технологии по-украински": в сети показали ремонт дорог во время снегопада

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Пользователи соцсетей активно обсуждают работу ремонтников

В соцсети опубликовано видео ремонта дороги в Ивано-Франковской области во время снегопада. Пользователи социальніх сетей возмущены таким ремонтом.

В Facebook на странице "Наше Прикарпаття" было опубликовано видео ремонта дороги во время осадков. Видео сопровождается коротким текстом: "Вот куда идут бюджетные деньги!"

Як ремонтують дороги у Калуському районі Ось куди йдуть бюджетні гроші! Опубліковано Наше Прикарпаття Неділя, 9 грудня 2018 р.

Подобная практика не редкость в Украине. Каждое подобное сообщение ярко и активно комментируется пользователями соцсетей.

"Сейчас делают дороги неплохо, пока жаловаться нам на что! Может кто-то в Ивано-Франковской области лучшие дороги делал? Вспомните, какие дороги были у нас 5 - 10 лет назад!", "Хватит ерунду нести, асфальт же не в ямы с водой кладут, или вы думаете поляки и словаки в такую погоду дороги не ремонтируют? Если 10 лет гарантии дают, значит и обслуживать будут", - отмечают пользователи.

Скриншот с Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)

"Про новые технологии даже не вспоминайте - здесь просто не успевают бюджетные деньги украсть, конец года скоро и выборы тоже", "Открыл Америку. Газ, свет, топливо — все с включенным налогом на дорогу. Кушайте и дальше конфетки, радуйтесь", "Технологии по-украински!" - пишут пользователи.

Скриншот с Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)

Не так давно в Киеве шел ремонт дороги по улице Луговая во время снегопада. Тогда многие пользователи соцсетей увидели в этом ремонте коррупционную составляющую.

Ранее сообщалось, что глава "Укравтодора" Славомир Новак назвал лучшие области Украины по ремонту дорог в 2018 году. Это Запорожская, Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области.

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