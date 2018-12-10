"Технології по-українськи": в мережі показали ремонт доріг під час снігопаду

Користувачі соцмереж активно обговорюють роботу ремонтників
У соцмережі опубліковано відео ремонту дороги в Івано-Франківській області під час снігопаду. Користувачі социальніх мереж обурені таким ремонтом.
У Facebook на сторінці "Наше Прикарпаття" було опубліковано відео ремонту дороги під час опадів. Відео супроводжується коротким текстом: "Ось куди йдуть бюджетні гроші!"
Як ремонтують дороги у Калуському районі
Вісь куди йдуть бюджетні гроші!Опубліковано Наше Прикарпаття Неділя, 9 грудня 2018 р.
Подібна практика не рідкість в Україні. Кожне таке повідомлення яскраво і активно коментується користувачами соцмереж.
"Зараз роблять дороги непогано, поки скаржитися на що! Може хтось в Івано-Франківській області кращі дороги робив? Згадайте, які дороги були у нас 5 - 10 років тому!", "Вистачить нісенітницю нести, асфальт ж не в ями з водою кладуть, або ви думаєте поляки і словаки в таку погоду дороги не ремонтують? Якщо 10 років гарантії дають, значить і обслуговуватимуть", - відмічають користувачі.
Скріншот з Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)
"Про нові технології навіть не згадуйте - тут просто не встигають бюджетні гроші вкрасти, скоро кінець року і вибори теж", "Відкрив Америку. Газ, світло, паливо — все з включеним податком на дорогу. Їжте і далі цукерки, радійте", "Технології по-українськи!" - пишуть користувачі.
Скріншот з Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)
Не так давно в Києві йшов ремонт дороги по вулиці Лугова під час снігопаду. Тоді багато користувачів соцмереж побачили в цьому ремонті корупційну складову.
Раніше повідомлялося, що глава "Укравтодору" Славомір Новак назвав кращі області України щодо ремонту доріг в 2018 році. Це Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Львівська області.
Відео РБК-Україна