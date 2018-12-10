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"Технології по-українськи": в мережі показали ремонт доріг під час снігопаду

STYLERЖиття    10.12.2018 - 20:55
"Технології по-українськи": в мережі показали ремонт доріг під час снігопаду
Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмереж активно обговорюють роботу ремонтників

У соцмережі опубліковано відео ремонту дороги в Івано-Франківській області під час снігопаду. Користувачі социальніх мереж обурені таким ремонтом.

У Facebook на сторінці "Наше Прикарпаття" було опубліковано відео ремонту дороги під час опадів. Відео супроводжується коротким текстом: "Ось куди йдуть бюджетні гроші!"

 
Як ремонтують дороги у Калуському районі

Вісь куди йдуть бюджетні гроші!

Опубліковано Наше Прикарпаття Неділя, 9 грудня 2018 р.

Подібна практика не рідкість в Україні. Кожне таке повідомлення яскраво і активно коментується користувачами соцмереж.

"Зараз роблять дороги непогано, поки скаржитися на що! Може хтось в Івано-Франківській області кращі дороги робив? Згадайте, які дороги були у нас 5 - 10 років тому!", "Вистачить нісенітницю нести, асфальт ж не в ями з водою кладуть, або ви думаєте поляки і словаки в таку погоду дороги не ремонтують? Якщо 10 років гарантії дають, значить і обслуговуватимуть", - відмічають користувачі.

&quot;Технології по-українськи&quot;: в мережі показали ремонт доріг під час снігопадуСкріншот з Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)

"Про нові технології навіть не згадуйте - тут просто не встигають бюджетні гроші вкрасти, скоро кінець року і вибори теж", "Відкрив Америку. Газ, світло, паливо — все з включеним податком на дорогу. Їжте і далі цукерки, радійте", "Технології по-українськи!" - пишуть користувачі.

&quot;Технології по-українськи&quot;: в мережі показали ремонт доріг під час снігопаду

&quot;Технології по-українськи&quot;: в мережі показали ремонт доріг під час снігопаду

Скріншот з Facebook (facebook.com/NashePrykarpattia)

Не так давно в Києві йшов ремонт дороги по вулиці Лугова під час снігопаду. Тоді багато користувачів соцмереж побачили в цьому ремонті корупційну складову.

Раніше повідомлялося, що глава "Укравтодору" Славомір Новак назвав кращі області України щодо ремонту доріг в 2018 році. Це Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Львівська області.

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