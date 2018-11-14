"За асфальт вчера было оплачено": в сети шутят над ремонтом дорог в заснеженном Киеве

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях пользователи соцсети принялись живо обсуждать бурную деятельность коммунальщиков, припорошенную первыми сугробами

В Киеве на улице Луговая возле новой авто-заправочной станции, не смотря на выпавший сегодня первый снег, коммунальщики занимаются ремонтом дорог. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает ресурс "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook.

"Что же надо делать, когда падает снег? Конечно, ложить асфальт на Луговой возле новой АЗС", - говорится в описании видео.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

В комментариях к ролику пользователи соцсети принялись живо обсуждать бурную деятельность коммунальщиков, припорошенную первыми сугробами в столице. Некоторые сокрушаются из-за очевидной неэффективности данных работ и усматривают коррупцию, кто-то просто иронизирует над ставшей уже традиционной "внезапностью зимы" для чиновников и работников "Уркдорстроя":

"Роботяги ни в чем не виноваты. Бл*дь, взять ту лопату да по *бальнику тому, кто роспорядился это делать, догану и на*уй с кресла! Потом начнут думать, а не пилить бюджет в конце года! Нет слов, одни слюни!";

"Или например в куреневском парке сдирать выложенные плиткой совершенно чудесные, нигде даже не треснутые и не поврежденные плиточные аллеи, что бы положить новые под снегом";

"Пишу с 2099 - можете успокоиться. Зима также приходит резко из-за угла. Все также асфальт высыпают во время осадков. Даже в нашей колонии на Марсе мы научили марсиан накладывать асфальт во время марсианских бурь";

"За асфальт вчера было оплачено, сегодня его привезли. И что с ним по вашему делать теперь? Вернуть обратно?"...

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Ранее мы писали о том, что 14 ноября первый снег в Киеве стал причиной многочисленных пробок и ДТП в городе. Но а те, кто сегодня оставил свое транспортное средство дома или пока не обзавелся собственным авто, радуются "білим мухам" и публикуют в своих соцсетях потрясающие фото и видео.

Также сообщалось, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за снегопада в столице на дороги вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, в Киеве 14 ноября из-за снегопада зафиксировано 294 дорожно-транспортных происшествия.

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Видео: РБК-Украина