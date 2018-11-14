"За асфальт вчора було сплачено": в мережі сміються над ремонтом доріг у засніженому Києві

Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях користувачі соцмережі почали жваво обговорювати бурхливу діяльність комунальників, припорошену першими кучугурами

У Києві на вулиці Луговій біля нової авто-заправочної станції, не дивлячись на те, що сьогодні випав перший сніг, комунальники займаються ремонтом доріг. Про це у середу, 14 листопада, повідомляє ресурс "Київ Оперативний" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Що ж треба робити, коли падає сніг? Звичайно, класти асфальт на Луговій біля нової АЗС", - йдеться в описі відео.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

В коментарях до ролика користувачі соцмережі почали жваво обговорювати бурхливу діяльність комунальників, припорошену першими кучугурами у столиці. Деякі журяться через очевидність неефективності даних робіт та вбачають корупцію, хтось просто іронізує над традиційної "раптовістю зими" для чиновників та працівників "Уркдорстроя":

"Роботяги ні в чому не винні. Бл*дь, взяти ту лопату та по *бальнику того, хто дав розпорядження це робити, догану і на*уй з крісла! Потім почнуть думати, а не пиляти бюджет наприкінці року! Немає слів, одні слюні!";

"Чи наприклад в куренівському парку здирати викладені плиткою абсолютно чудові, ніде навіть не тріснуті й не пошкоджені плиткові алеї, щоб покласти нові під снігом";

"Пишу з 2099 - можете заспокоїтися Зима також приходить різко з-за рогу. Всі також асфальт висипають під час опадів. Навіть в нашій колонії на Марсі ми навчили марсіан класти асфальт під час марсіанських бур";

"За асфальт вчора було сплачено, сьогодні його привезли. І що з ним на вашу думку робити тепер? Повернути назад?"...

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

Раніше ми писали про те, що 14 листопада перший сніг у Києві став причиною численних заторів та ДТП у місті. Але а ті, хто сьогодні залишив свій транспортний засіб будинку або поки не обзавівся власним авто, радіють "білим мухам" і публікують у своїх соцмережах приголомшливі фото і відео.

Також повідомлялося, що комунальна корпорація "Київавтодор" через снігопад у столиці на дороги вивели майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, у Києві 14 листопада через снігопад зафіксовано 294 дорожньо-транспортних пригоди.

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Відео: РБК-Україна