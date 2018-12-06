"Казнить таких надо": в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети негодуют и призывают наказать преступников

5 декабря, в среду в городе Каневе Черкасской области задержали браконьеров, которые незаконно выловили рыбу, вес которой составил 140 килограммов. Видео инцидента опубликовал заступник начальника ГУНП Виктор Иванко на своей странице в Facebook.

"Канев! Очередные твари, которые были задержаны в ночь с 4 на 5 декабря, и уничтожили 82 сома, 4 судака общим весом 140 килограммов! Опять сомики от килограмма до двух! Большое спасибо в задержании оперативной группе Держрибагенства Украины!" - указано в посте.

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Пользователи возмущены подобными выходками браконьеров и призывают наказать правонарушителей:

"Когда уже тварюки понажираются?";

"Нужно вместе с властью менять и законодательство. Только отсидка и полная конфискация имущества спасет нашу землю";

"Казнить таких надо!";

"Это ужасно, их ловят, а они за свое";

"Гоните! Давите! Успехов!";

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Напомним, что в сети обсуждают резонансное нападение на лесорубов-браконьеров.

Мы писали, что чиновника "Черкасского военного лесничества" разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса.

Ранее сообщалось, что на Земле за последние 44 года уничтожено 60% животных.

Видео: (video.rbc.ua)