ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Казнить таких надо": в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 17:15
"Казнить таких надо": в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы
Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети негодуют и призывают наказать преступников

5 декабря, в среду в городе Каневе Черкасской области задержали браконьеров, которые незаконно выловили рыбу, вес которой составил 140 килограммов. Видео инцидента опубликовал заступник начальника ГУНП Виктор Иванко на своей странице в Facebook.

"Канев! Очередные твари, которые были задержаны в ночь с 4 на 5 декабря, и уничтожили 82 сома, 4 судака общим весом 140 килограммов! Опять сомики от килограмма до двух! Большое спасибо в задержании оперативной группе Держрибагенства Украины!" - указано в посте.

 

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Пользователи возмущены подобными выходками браконьеров и призывают наказать правонарушителей:

"Когда уже тварюки понажираются?";

"Нужно вместе с властью менять и законодательство. Только отсидка и полная конфискация имущества спасет нашу землю";

"Казнить таких надо!";

"Это ужасно, их ловят, а они за свое";

"Гоните! Давите! Успехов!";

&quot;Казнить таких надо&quot;: в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Напомним, что в сети обсуждают резонансное нападение на лесорубов-браконьеров.

Мы писали, что чиновника "Черкасского военного лесничества" разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса.

Ранее сообщалось, что на Земле за последние 44 года уничтожено 60% животных.

Видео: (video.rbc.ua)

"Они не дичь и не трофей": браконьеров призвали не стрелять в благородных птиц (фото) Кабмин предлагает ужесточить ответственность за незаконный вылов рыбы
Новости Украины браконьеры
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь