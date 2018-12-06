"Казнить таких надо": в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы

Пользователи сети негодуют и призывают наказать преступников
5 декабря, в среду в городе Каневе Черкасской области задержали браконьеров, которые незаконно выловили рыбу, вес которой составил 140 килограммов. Видео инцидента опубликовал заступник начальника ГУНП Виктор Иванко на своей странице в Facebook.
"Канев! Очередные твари, которые были задержаны в ночь с 4 на 5 декабря, и уничтожили 82 сома, 4 судака общим весом 140 килограммов! Опять сомики от килограмма до двух! Большое спасибо в задержании оперативной группе Держрибагенства Украины!" - указано в посте.
Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)
Пользователи возмущены подобными выходками браконьеров и призывают наказать правонарушителей:
"Когда уже тварюки понажираются?";
"Нужно вместе с властью менять и законодательство. Только отсидка и полная конфискация имущества спасет нашу землю";
"Казнить таких надо!";
"Это ужасно, их ловят, а они за свое";
"Гоните! Давите! Успехов!";
Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)
Напомним, что в сети обсуждают резонансное нападение на лесорубов-браконьеров.
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Видео: (video.rbc.ua)