"Стратити таких треба": у Черкаській області браконьєри знищили 140 кг риби

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі обурюються і закликають покарати злочинців

5 грудня, у середу в місті Каневі Черкаської області затримали браконьєрів, які незаконно виловили рибу, вага якої становила 140 кілограмів. Відео інциденту опублікував заступник начальника ГУНП Віктор Іванько на своїй сторінці в Facebook.

"Канів! Чергові тварі, які були затримані в ніч з 4 на 5 грудня, і знищили 82 сома, 4 судака загальною вагою 140 кілограмів! Знову сомики від кілограма до двох! Велике спасибі у затриманні оперативній групі Держрибагенства України!" - зазначено у повідомленні.

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Користувачі обурені подібними витівками браконьєрів і закликають покарати правопорушників:

"Коли вже тварюки понажираються?";

"Потрібно разом з владою змінювати законодавство. Тільки відсидка і повна конфіскація майна врятує нашу землю";

"Стратити таких треба!";

"Це жахливо, їх ловлять, а вони за своє";

"Женіть! Тисніть! Успіхів!";

Фото: (facebook.com/Viktor Ivanko)

Нагадаємо, що у мережі обговорюють резонансний напад на лісорубів-браконьєрів.

Ми писали, що чиновника "Черкаського військового лісництва" викрили на незаконній вирубці та реалізації лісу.

Раніше повідомлялося, що на Землі за останні 44 роки знищено 60% тварин.

Відео: (video.rbc.ua)