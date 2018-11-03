"Появился Робин Гуд": в сети обсуждают резонансное нападение на лесорубов-браконьеров

Фото: (dn.npu.gov.ua)

Сообщается, что нападавший также поджег автомобиль браконьеров и сбежал

Недавно в лесу между Краматорском и Славянском неизвестный устроил стрельбу по браконьерам, незаконно рубившим деревья. Мужчина в балаклаве прострелил лесорубам ноги и сжег их автомобиль, загруженный спиленными деревьями. Об этом рассказывает пользователь с ником Эко Киллдизер в Facebook со ссылкой на брифинг с начальником ГУ НПУ в Донецкой области.

"Пять браконьеров из Краматорска, были расстреляны из охотничьего оружия в районе очистных сооружений между Славянском и Краматорском. Все пострадавшие, занимались незаконной вырубкой леса. "Браконьерам-Лесорубам" - просто "прострелили ноги". В ночь на воскресенье, неизвестный, из охотничьего дробовика расстрелял шестерых браконьеров рубивших Лес. Браконьерам, прострелили колени, когда они начали валить деревья в Лесу", — говорится в сообщении.

Один из пострадавших также прокомментировал нападение и рассказал о странном исчезновении "защитника леса".

"Внезапно, из леса, вышел человек в балаклаве и начал стрелять, подойдя к браконьерам, он приказал водителю машины, груженной срезанными деревьями выйти из автомобиля и лечь лицом на землю. После этого - он прострелил браконьеру ноги. Потом, неизвестный, облил машину бензином, поджог ее и исчез", — вспоминает браконьер Дмитрий Карнюшкин.

Фото: пострадавший браконьер (facebook.com/ecokilldozer)

Сообщается также, что у преступников, рубивших лес, тяжелые травмы конечностей, повреждения магистральных сосудов и артерий. Для их лечения пришлось вызывать сосудистого хирурга, который до утра шил сосуды.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ecokilldozer

"Если топить печи нечем, есть много хвороста, упавших деревьев в лесу. Природу надо беречь. Жестоко...но справедливо", "Правильно сделал, молодец. А то на этих браконьеров управы нет, скоро в пустыне будем жить", "По ходу в Краматорске появился Робин Гуд", "Его бы в Карпаты отправить", " Поучительно. Этот вариант очень подходит для чиновников-коррупционеров МВС — не старайтесь искать. Оно Вам надо?", – пишут пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/ecokilldozer

Напомним, что чиновника "Черкасского военного лесничества" разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса.

Ранее сообщалось, что на Земле за последние 44 года уничтожено 60% животных.

До этого в Германии полиция возбудила дела против 400 экоактивистов.

Видео: (video.rbc.ua)