"З'явився Робін Гуд": у мережі обговорюють резонансний напад на лісорубів-браконьєрів

Фото: (dn.npu.gov.ua)

Повідомляється, що нападник також підпалив автомобіль браконьєрів і втік

Нещодавно в лісі між Краматорськом і Слов'янськом невідомий влаштував стрілянину по браконьєрам, незаконно рубившим дерева. Чоловік у балаклаві прострілив лісорубам ноги і спалив їх автомобіль, завантажений спиляними деревами. Про це розповідає користувач з ніком Еко Кіллдизер у Facebook з посиланням на брифинг з начальником ГУ НПУ в Донецькій області.

"П'ять браконьєрів з Краматорська, були розстріляні з мисливської зброї в районі очисних споруд між Слов'янськом і Краматорськом. Всі постраждалі, займалися незаконною вирубкою лісу. "Браконьєрам-Лісорубам" - просто "прострелили ноги". У ніч на неділю, невідомий, з мисливського дробовика розстріляв шістьох браконьєрів рубивших Ліс. Браконьєрам, прострелили коліна, коли вони почали валити дерева в Лісі", — йдеться в повідомленні.

Один з постраждалих також прокоментував напад і розповів про дивне зникнення "захисника лісу".

"Раптово, з лісу, вийшов чоловік у балаклаві і почав стріляти, підійшовши до браконьєрів, він наказав водієві машини, навантаженим зрізаними деревами вийти з автомобіля і лягти обличчям на землю. Після цього - він прострілив браконьєрові ноги. Потім, невідомий облив машину бензином, підпалив її і зник", — згадує браконьєр Дмитро Карнюшкин.

Фото: потерпілий браконьєр (facebook.com/ecokilldozer)

Повідомляється також, що у злочинців, рубивших ліс, важкі травми кінцівок, ушкодження магістральних судин і артерій. Для їх лікування довелося викликати судинного хірурга, який до ранку шив судини.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ecokilldozer

"Якщо топити печі нічим, є багато хмизу, повалених дерев у лісі. Природу треба берегти. Жорстоко...але справедливо", "Правильно зробив, молодець. А то на цих браконьєрів управи немає, скоро в пустелі будемо жити", "По ходу в Краматорську з'явився Робін Гуд", "Його б в Карпати відправити", " Повчально. Цей варіант дуже підходить для чиновників-корупціонерів МВС — не намагайтеся шукати. Воно Вам треба?", – пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/ecokilldozer

Нагадаємо, що чиновника "Черкаського військового лісництва" викрили на незаконній вирубці та реалізації лісу.

Раніше повідомлялося, що на Землі за останні 44 роки знищено 60% тварин.

До цього у Німеччині поліція порушила справи проти 400 екоактивістів.

Відео: (video.rbc.ua)