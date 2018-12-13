"Жесть": новогодняя инсталляция в Киеве вызвала шквал негодования в сети

Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи считают, что это обычное отмывание денег

В Киеве на улице Сагайдачного уже принялись украшать город к Новому году. К столбам привязали елки, а посреди самой улицы установили устрашающие декорации и статуи животных. Соответствующими снимками поделилась Дарья Крыж на своей странице в Facebook.

Девушка возмущена, украшения города она считает нелепыми и безвкусными, а привязанные к столбам елки - неуважительным отношением к природе и окружающей среде.

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

"Если срубленные и привязанные к столбам ёлочки, а также уродливые и уе****кие статуи животных, выглядящие так, словно кто-то обобрал реквизиторскую театра для бесстрашных детей совка, создаёт настроение праздника, то у меня вопросы к состоянию психики тех, кто это придумал и воплотил", - пишет девушка.

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

Пользователи разделили мнение девушки, отметив, что это обычное отмывание денег:

"Господи, какой треш";

"Злость, шок и возмущение!";

"Адище. Привязать бы к столбу жлобов, которые так деньги отмывают";

"Интересно, во сколько это нам обошлось?";

"А это уже точно так и оставят?";

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

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