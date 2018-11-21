"Невозможно смотреть": в сети возмущены мини-зоопарком в ТЦ

Коллаж РБК-Украина

Администрация мини-зоопарка дала свое объяснение

Жители Киева рассказали, что в одном из торговых центров открыли мини-зоопарк, в котором содержат сурикатов в ужасных условиях. Об этом сообщила киевлянка Светлана Климовская на своей странице в социальной сети Facebook.

Климовская рассказала, что сурикатов поместили в узкую прозрачную витрину, где животные постоянно находятся на виду у посетителей ТЦ.

"Еще одна живодерня открылась в ТЦ "Аркадия" у метро Осокорки. Когда увидела этих детей, была шокирована. Напуганы, просто невозможно на это смотреть", — написала она.

Скриншот фото (facebook.com/svitlana.klymovska)

Кроме того, женщина сообщила, что вечером сурикатов заставляли выполнять какие-то упражнения. Климовская призвала киевлян отреагировать на издевательства над животными.

"Помогите распространить информацию. Объяснить людям, что нельзя финансировать такие заведения, в цивилизованном мире не может существовать бизнес на страданиях беззащитных животных", - написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/svitlana.klymovska)

Однако руководство мини-зоопарка "Лемур" сообщило, что на самом деле сурикаты не живут постоянно в небольшой витрине. Внутри помещения находится большой вольер для животных.

"Их перемещали днем в игровую комнату на витрине, где их никто не трогал, не гладил, не прикасался. Также в вольере была установлена поилка с водой, гамак для отдыха и достаточное количество песка и лампа обогрева", — прокомментировала администрация зоопарка.

Также в мини-зоопарке сообщили, что узкую витрину уже демонтировали и сурикаты размещены внутри зоопарка в просторном вольере.

"Посетителям контактировать с данными животными было запрещено и также было запрещено даже фотографировать со вспышкой. Кормление животных проводилось согласно рационам, а уборка проводилась 5 раз в течение дня", — добавили в зоопарке.

Скриншот поста (facebook.com/Lemur.zoopark)

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Видео: РБК-Украина