"Неможливо дивитися": в мережі обурені міні-зоопарком в ТЦ

Колаж РБК-Україна

Адміністрація міні-зоопарку дала своє пояснення

Мешканці Києва розповіли, що в одному з торгових центрів відкрили міні-зоопарк, в якому розмістили сурикатів в жахливих умовах. Про це повідомила киянка Світлана Климовська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Климовська розповіла, що сурикатів помістили у вузьку прозору вітрину, де тварини постійно знаходяться на виду у відвідувачів ТЦ.

"Ще одна шкуродерня відкрилася в ТЦ "Аркадія" у метро Осокорки. Коли побачила цих дітей, була шокована. Налякані, просто неможливо на це дивитися", — написала вона.

Скріншот фото (facebook.com/svitlana.klymovska)

Крім того, жінка повідомила, що ввечері сурикатів змушували виконувати якісь вправи. Климовська закликала киян відреагувати на знущання над тваринами.

"Допоможіть поширити інформацію. Пояснити людям, що не можна фінансувати такі заклади, в цивілізованому світі не може існувати бізнес на стражданнях беззахисних тварин", - написала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/svitlana.klymovska)

Проте керівництво міні-зоопарку "Лемур" повідомило, що насправді сурікати не живуть постійно в невеликій вітрині. Всередині приміщення знаходиться великий вольєр для тварин.

"Їх переміщали вдень в ігрову кімнату на вітрині, де їх ніхто не чіпав, не гладив, не торкався. Також у вольєрі була встановлена поїлка з водою, гамак для відпочинку та достатню кількість піску й лампа обігріву", — прокоментувала адміністрація зоопарку.

Також в міні-зоопарку повідомили, що вузьку вітрину вже демонтували і сурікати розміщені всередині зоопарку у просторому вольєрі.

"Відвідувачам контактувати з даними тваринами було заборонено і також було заборонено навіть фотографувати зі спалахом. Годівля тварин проводилася згідно раціонів, а прибирання проводилося 5 разів протягом дня", — додали в зоопарку.

Скріншот поста (facebook.com/Lemur.zoopark)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту.

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Відео: РБК-Україна