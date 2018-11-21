"Им плевать": в сети возмущены провалом важного зоозащитного законопроекта

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети не стихает реакция зоозащитников на провал в Верховной Раде законопроекта №6598

После провала 20 ноября Верховной Радой Украины законопроекта №6598, который мог прекратить массовую эвтаназию для регулирования численности бездомных животных и предусматривал уголовную ответственность за жестокое обращение с бездомными животными, в социальных сетях не стихает гневная реакция граждан - сторонников данной законодательной инициативы. Одной из таких "площадок" стала Facebook-страница инициатора организации UAnimals Олександра Тодорчука, на которой уже второй день "кипят" страсти.

Отметим, что проект закона во время голосования не получил достаточной поддержки в сессионном зале. За принятие документа за основу, направление его на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы проголосовали менее 200 депутатов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В посте пользователи сети привели поименный список нардепов в день голосования "зоозакона":

Нардепы на заседании 20 ноября не смогли запретить содержание диких животных в ресторанах и торговых точках, попрошайничество и фотоуслуги с животными, а также прекратить массовую эвтаназию для регулирования численности бездомных животных.

Напомним, что жестокое обращение с животными, в том числе бездомными, которое привело к увечью или гибели животного, предлагалось наказывать лишением свободы на срок от 2 до 8 лет с конфискацией животных или без таковой.

Также предполагалось прописать особенности содержания собак и кошек.

Иллюстративное изображение (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В комментариях к посту Тодорчука относительно провала законопроекта его подписчики негодуют и часто не сдерживают эмоции:

"Большинство депутатов просто забили и не пришли. Другие проигнорировали голосование. На гуманность им плевать";

"Там просто нет "людей" в этой Раде. Вообще не удивило";

"Горько. Очень горько. Еще находятся на определенном уровне просто потребителей в этом мире. А мир и природа давно нуждаются в отношение к себе, как зрелых душ";

""Колеса" глотать за колоннами и спать в зале - да, это они могут";

"По фракциям процент проголосовавших за: - БПП 47% (65 из 135), Народный фронт - 61% (50 из 81), внефракционные 21% (12 из 55), Оппозиционный блок - 0% (0 из 43), Радикальная партия - 14% (с из 21), Родина - 5% (1 из 20), Самопомощь - 56% (14 из 25), Відродження 8% (2 из 24), Воля Народа 21% (4 из 21)";

Скрин: facebook.com/sashatodorchuk

"Я догадывалась,что большинство депутатов Верховной Рады - мерзкие людишки и пох*исты, которые думают только, как-бы сохранить и приумножить свои капиталы, и не захлебнуться в своей значимости и тщеславии! Сегодняшний игнор голосования лишь тому подтверждение. Напомню, уровень развитие общества, определяется степенью гуманности в первую очередь к животным!", - написала актриса Монритта Хачатурян.

Скрин: facebook.com/monroe.diva

"Вот и задумываемся на будущее, за кого галочки ставить... смотрел прямой эфир... тошно от этих... д*билов. 150+ даже не созволили кнопку нажать";

"Во втором чтении мы планировали - запретить общественные отряды при охоте на волка (кроме регуляторной функции егеря), всю контаткную притравку, поставить на учет все охотничьи хозяйства, где есть притравки, и начать с ними работать над запретом притравки на живых животных, запретить контактные зоопарки, охоту с тепловизорами, и еще много существенных изменений. Все похоронили мр*зи, которые не пришли на работу в Верховную Раду или которые играют в выборы";

"Им и на людей плевать, а на животных - тем более. Вопрос в другом: Как прекратить беспредел, в котором погрязла наша страна? Что делать с теми тварями, которым безразлично все, что их не касается?";

Скрин: facebook.com/sashatodorchuk

"Думают, что народ повозмущается и успокоится...";

"Тех, кто не пришел или уехал на Мальдивы отдыхать - в клетку их вместо животных!";

"Скотыняки!";

"Почему провалили законопроект 6598? Потому, что наши "святые" нардепы являются прямыми участниками истребления, истязания многих млекопитающих, птиц, рыб (это бескотрольная охота на животных, птиц, рептилий, ради забавы, меха, кожи, изготовления чучел и т.д, это использование животных на затравочных станциях, в состязаниях, гонках, боях ради удовлетворения своей ненасытной похотливости). Поэтому проигнорировали его утверждение, иначе как же им и их отпрыскам без развлечений жить?";

"Как больно за животных, это ужасно";

Скрин: facebook.com/sashatodorchuk

"Что можно сделать в этой ситуации?"

"Написать новый и полноценный законопрект, в котором будет четко прописано:

- Закрытие притравочних станций

- Закрытие дельфинарий

- Закрытие циркков с животными

- Запрет эвтаназии

И другое...";

Скрин: facebook.com/sashatodorchuk

"А почему только диких животных? По-моему, любых нужно так защищать";

"Жаль, что законопроект не принят. Но автору поста надо читать больше книг. Может, тогда он не будет изображать слово "гуманность" в текст о животных"...

Скрин: facebook.com/sashatodorchuk

Ранее сообщалось, что участники украинской рок-группы BAHROMA выступили против использования натурального меха, обрамив протест голой фотосессией. Таким образом музыканты поддержали движение UAnimals и призвали людей чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, а мех оставить животным.

Напомним, что недавно в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом.

Как мы писали ранее, в Киевской области живодеры истязали сотни животных. Следы их злодеяний были обнаружены в районе пгт. Барышевка, а сами мучители пойманы. Мучители, среди прочего, варили кашу из щенков, которой кормили других животных.

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Видео: РБК-Украина