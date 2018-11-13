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Голые украинские музыканты выступили против использования меха (фото)

STYLERЖизнь    13.11.2018 - 20:11
Голые украинские музыканты выступили против использования меха (фото)
Коллаж РБК-Украина

Лидер известной группы заявил, что не хочет носить на себе убитых животных

Участники украинской рок-группы BAHROMA выступили против использования натурального меха, обрамив протест голой фотосессией. 

Таким образом участники группы поддержали гуманистическое движение UAnimals и призвали людей чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, а мех оставить животным.

"Я лучше буду ходить голым, чем носить на себе убитых животных", - заявил лидер рок-команды Роман Бахарев.

Голые украинские музыканты выступили против использования меха (фото)

Участники BAHROMA выступили против использования натурального меха (фото: пресс-служба группы)

Добавим, что все больше крупных брендов поддерживают мировое движение против использования натурального меха и вступают в ряды Fur Free Retailer.

Гуманистическое движение UAnimals стало первой украинской организацией в мировом Fur Free Alliance. Организации уже удалось договориться об отказе от натурального меха с многими дизайнерами, производителями одежды, сервисами и барахолками.

Напомним, недавно в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных. Событие было направлено на популяризацию гуманистических ценностей и защиту животных от жестокости и издевательств.

Видео: РБК-Украина

Кстати, в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом.

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