Голі українські музиканти виступили проти використання хутра (фото)

Колаж РБК-Україна

Лідер відомої групи заявив, що не хоче носити на собі убитих тварин

Учасники українського рок-гурту BAHROMA виступили проти використання натурального хутра, окресливши протест голою фотосесією.

Таким чином учасники групи підтримали гуманістичний рух UAnimals і закликали людей відчувати себе комфортно у власній шкурі, а хутро залишити тваринам.

"Я краще буду ходити голим, ніж носити на собі убитих тварин", - заявив лідер рок-команди Роман Бахарєв.

Учасники BAHROMA виступили проти використання натурального хутра (фото: прес-служба групи)

Додамо, що все більше великих брендів підтримують світовий рух проти використання натурального хутра та вступають в ряди Fur Free Retailer.

Гуманістичний рух UAnimals став першою українською організацією в світовому Fur Free Alliance. Організації вже вдалося домовитися про відмову від натурального хутра з багатьма дизайнерами, виробниками одягу, сервісами і барахолками.

Нагадаємо, нещодавно у Києві пройшов Всеукраїнський марш за права тварин. Подія була спрямована на популяризацію гуманістичних цінностей та захист тварин від жорстокості та знущань.

Відео: РБК-Україна

До речі, у Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на 6 років за жорстоке поводження з котом.