"Їм плювати": в мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі не стихає реакція зоозахисників на провал у Верховній Раді законопроекту №6598

Після провалу 20 листопада Верховною Радою України законопроекту №6598, який міг припинити масову евтаназію для регулювання чисельності безпритульних тварин і передбачав кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами в соціальних мережах не стихає гнівна реакція громадян - прихильників даної законодавчої ініціативи. Однією з таких "майданчиків" стала Facebook-сторінка ініціатора організації UAnimals Олександра Тодорчука, на якій вже другий день "киплять" пристрасті.

Зазначимо, що проект закону під час голосування не отримав достатньої підтримки в сесійній залі. За ухвалення документу за основу, направлення його на доопрацювання у комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи проголосували менше 200 депутатів.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У пості користувачі мережі навели поіменний список нардепів у день голосування "зоозакону":

Нардепи на засіданні 20 листопада не змогли заборонити утримання диких тварин у ресторанах і торгових точках, жебрацтво та фотопослуги з тваринами, а також припинити масову евтаназію для регулювання чисельності бездомних тварин.

Нагадаємо, що жорстоке поводження з тваринами, в тому числі бездомними, яке призвело до каліцтва або загибелі тварини, пропонувалося карати позбавленням волі на термін від 2 до 8 років з конфіскацією тварин або без такої.

Також передбачалося прописати особливості утримання собак та котів.

Ілюстративне зображення (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В коментарях до посту Тодорчука щодо провалу законопроекту його підписники обурюються і часто не стримують емоції:

"Більшість депутатів просто забили і не прийшли. Інші проігнорували голосування. На гуманність їм плювати";

"Там просто немає "людей" у цій Раді. Взагалі не здивувало";

"Гірко. Дуже гірко. Ще перебувають на певному рівні просто споживачів у цьому світі. А світ і природа давно потребують ставлення до себе, як зрілих душ";

""Колеса" ковтати за колонами і спати в залі - так, це вони можуть";

"По фракціям відсоток тих, хто проголосував за: - БПП 47% (65 135), Народний фронт - 61% (50 з 81), позафракційні 21% (12 з 55), Опозиційний блок - 0% (0 43), Радикальна партія - 14% (з 21), Батьківщина - 5% (1 з 20), Самодопомога - 56% (14 із 25), Відродження 8% (2 з 24), Воля Народу 21% (4 з 21)";

Скрін: facebook.com/sashatodorchuk

"Я здогадувалася, що більшість депутатів Верховної Ради - мерзенні людці і пох*істи, які думають тільки, як-би зберегти і примножити свої капітали, і не захлинутися у своїй значимості та марнославстві! Сьогоднішній ігнор голосування лише тому підтвердження. Нагадаю, рівень розвиток суспільства, визначається ступенем гуманності в першу чергу до тварин!", - написала актриса Монрітта Хачатурян.

Скрин: facebook.com/monroe.diva

"Ось і замислюємося на майбутнє, за кого ставити галочки... дивився прямий ефір... гидко від цих... д*білів. 150+ навіть не созволили натиснути кнопку";

"У другому читанні ми планували заборонити громадські загони при полюванні на вовка (крім регуляторної функції єгеря), всю контаткную прітравку, поставити на облік всі мисливські господарства, де є притравки, і почати з ними працювати над забороною притравки на живих тварин, заборонити контактні зоопарки, полювання з тепловізорами, і ще багато суттєвих змін Всі поховали мр*зи, які не прийшли на роботу у Верховну Раду або які грають у вибори";

"Їм і на людей плювати, а на тварин - тим більше. Питання в іншому: Як припинити беззаконня, в якому опинилася наша країна? Що робити з тими тваринами, яким байдуже все, що їх не стосується?";

Скрін: facebook.com/sashatodorchuk

"Думають, що народ обурюватиметься і заспокоїться...";

"Тих, хто не прийшов або поїхав відпочивати на Мальдіви - в клітку замість тварин!";

"Скотыняки!";

"Чому провалили законопроект 6598? Тому, що наші "святі" нардепи є прямими учасниками винищення, катування багатьох ссавців, птахів, риб (це бескотрольная полювання на тварин, птахів, рептилій, заради забави, хутра, шкіри, виготовлення опудал і т.д, це використання тварин на затравочного станціях, у змаганнях, гонках, боях заради задоволення своєї ненаситної хтивості). Тому проігнорували його твердження, інакше як же їм і їхнім нащадкам без розваг жити?";

"Як боляче за тварин, це жахливо";

Скрін: facebook.com/sashatodorchuk

"Що можна зробити в цій ситуації?"

"Написати новий і повноцінний проект закону, в якому буде чітко прописано:

- Закриття притравочних станцій

- Закриття дельфінарій

- Закриття циркков з тваринами

- Заборона евтаназії

Та інше...";

Скрін: facebook.com/sashatodorchuk

"А чому тільки диких тварин? На мою думку, будь-яких потрібно захищати";

"Шкода, що законопроект не прийнятий. Але автору поста треба читати більше книг. Може, тоді він не буде зображувати слово "гуманність" текст про тварин"...

Скрін: facebook.com/sashatodorchuk

Раніше повідомлялося, що учасники української рок-групи BAHROMA виступили проти використання натурального хутра, окресливши протест голою фотосесією. Таким чином музиканти підтримали рух UAnimals і закликали людей відчувати себе комфортно у власній шкурі, а хутро залишити тваринам.

Нагадаємо, що нещодавно в Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на 6 років за жорстоке поводження з котом.

Як ми писали раніше, у Київській області живодери катували сотні тварин. Сліди їх злодіянь були виявлені в районі смт. Баришівка, а самі мучителі спіймані. Мучителі, серед іншого, варили кашу з цуценят, якою годували інших тварин.

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Відео: РБК-Україна