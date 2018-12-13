"Жесть": новорічна інсталяція у Києві викликала шквал обурення в мережі

Користувачі вважають, що це звичайне відмивання грошей
У Києві на вулиці Сагайдачного вже почали прикрашати місто до Нового року. Прив'язали до стовпів ялинки, а посеред самої вулиці встановили шокуючі декорації і статуї тварин. Відповідними фото поділилася Дар'я Криж на своїй сторінці у Facebook.
Дівчина обурена, прикраси міста вона вважає безглуздям і несмаком, а прив'язані до стовпів ялинки - зневажливим ставленням до природи і навколишнього середовища.
Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)
"Якщо зрубані і прив'язані до стовпів ялинки, а також потворні і уе****кі статуї тварин, що виглядають так, немов хтось обібрав реквізиторську театру для безстрашних дітей совка, створює настрій свята, то у мене питання до стану психіки тих, хто це придумав і втілив", - пише дівчина.
Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)
Користувачі розділили думку дівчини, зазначивши, що це звичайне відмивання грошей:
"Боже, який треш";
"Злість, шок і обурення!";
"Адіще. Прив'язати до стовпа жлобів, які так гроші відмивають";
"Цікаво, у скільки це нам обійшлося?";
"А це вже точно так і залишать?";
Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)
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