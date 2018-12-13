"Жесть": новорічна інсталяція у Києві викликала шквал обурення в мережі

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі вважають, що це звичайне відмивання грошей

У Києві на вулиці Сагайдачного вже почали прикрашати місто до Нового року. Прив'язали до стовпів ялинки, а посеред самої вулиці встановили шокуючі декорації і статуї тварин. Відповідними фото поділилася Дар'я Криж на своїй сторінці у Facebook.

Дівчина обурена, прикраси міста вона вважає безглуздям і несмаком, а прив'язані до стовпів ялинки - зневажливим ставленням до природи і навколишнього середовища.

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

"Якщо зрубані і прив'язані до стовпів ялинки, а також потворні і уе****кі статуї тварин, що виглядають так, немов хтось обібрав реквізиторську театру для безстрашних дітей совка, створює настрій свята, то у мене питання до стану психіки тих, хто це придумав і втілив", - пише дівчина.

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

Користувачі розділили думку дівчини, зазначивши, що це звичайне відмивання грошей:

"Боже, який треш";

"Злість, шок і обурення!";

"Адіще. Прив'язати до стовпа жлобів, які так гроші відмивають";

"Цікаво, у скільки це нам обійшлося?";

"А це вже точно так і залишать?";

Фото: (facebook.com/littlemissisdarya)

Нагадаємо, що у мережі показали ремонт доріг під час снігопаду.

Ми писали, що у Черкаській області браконьєри знищили 140 кг риби.

А також повідомляли, що у мережі обурені міні-зоопарком в ТЦ.