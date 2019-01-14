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У Києві розпочався демонтаж головної ялинки України (фото)

STYLERЖиття    14.01.2019 - 17:37
У Києві розпочався демонтаж головної ялинки України (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Ялинку і новорічно-різдвяне містечко на Подолі почнуть розбирати 20 січня

У Києві комунальники приступили до демонтажу головної ялинки України на Софійській площі, яку раніше визнали найкращою в Європі, та новорічно-різдвяного містечка. Про це в понеділок, 14 січня, передає 44.ua.

Повністю розібрати хвойну красуню планують до 16 січня.

Зараз працівники знімають з ялинки іграшки та гірлянди. На площі працюють кілька кранів.

При цьому будиночки з фуд-кортом вже закриті. Вже прибрали святковий паровозик, розташований біля пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Сцену також розбирають.

 

Фото: 44.ua

"Роботи на Софійській площі почалися вночі, будуть продовжуватися в режимі non-stop. Плануємо розібрати ялинку до 16 січня", - розповів засновник "Folk Ukraine" Ігор Добруцький.

Додамо, що ще одну столичну новорічну ялинку-красуню, розташовану на Контрактовій площі, демонтують пізніше - до 20 січня працюватиме новорічне святкове містечко на Подолі.

Київська ялинка на Софійській площі обійшлася в 2 млн 700 тис. грн. Але це, правда, гроші спонсорів.

У Києві розпочався демонтаж головної ялинки України (фото)

Фото: 44.ua

Як повідомлялося раніше, новий 2019 рік зустріли на Софійській і Контрактовій площах 15 тисяч киян і гостей міста.

Нагадаємо, раніше Styler зібрав найяскравіші фото головних ялинок українських міст.

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