У Києві розпочався демонтаж головної ялинки України (фото)

Ялинку і новорічно-різдвяне містечко на Подолі почнуть розбирати 20 січня
У Києві комунальники приступили до демонтажу головної ялинки України на Софійській площі, яку раніше визнали найкращою в Європі, та новорічно-різдвяного містечка. Про це в понеділок, 14 січня, передає 44.ua.
Повністю розібрати хвойну красуню планують до 16 січня.
Зараз працівники знімають з ялинки іграшки та гірлянди. На площі працюють кілька кранів.
При цьому будиночки з фуд-кортом вже закриті. Вже прибрали святковий паровозик, розташований біля пам'ятника Богдану Хмельницькому.
Сцену також розбирають.
Фото: 44.ua
"Роботи на Софійській площі почалися вночі, будуть продовжуватися в режимі non-stop. Плануємо розібрати ялинку до 16 січня", - розповів засновник "Folk Ukraine" Ігор Добруцький.
Додамо, що ще одну столичну новорічну ялинку-красуню, розташовану на Контрактовій площі, демонтують пізніше - до 20 січня працюватиме новорічне святкове містечко на Подолі.
Київська ялинка на Софійській площі обійшлася в 2 млн 700 тис. грн. Але це, правда, гроші спонсорів.
Фото: 44.ua
Як повідомлялося раніше, новий 2019 рік зустріли на Софійській і Контрактовій площах 15 тисяч киян і гостей міста.
Нагадаємо, раніше Styler зібрав найяскравіші фото головних ялинок українських міст.
Відео: РБК-Україна