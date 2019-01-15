"За схемою працюють": в мережі розгорівся скандал через пожежу в Лаврі

Пожежа в Києво-Печерській Лаврі (фото: facebook.com)

Поки рятувальники намагаються з'ясувати причини займання, користувачі соцмереж будують власні теорії

У понеділок, 14 січня, в двоповерховій окремо розташованій будівлі, яка належить монастирському комплексу Києво-Печерської лаври, сталося загоряння. Станом на 20:07 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Постраждала площа близько 200 кв. м.

Користувачі мережі активно обговорюють те, що сталося. Багато хто припускає, що загоряння сталося неспроста, якщо згадати недавній скандал з недостачею восьми ікон після інвентаризації.

Пожежа в Києво-Печерській Лаврі (фото: facebook.com)

"Ті ікони, яких не дорахувалися, при перевірці будуть списані, як згорілі", - припускає Олексій Бурдейний.

"Скажуть, що все, що не знайшла комісія, було в тій кімнаті, де пожежа", - стверджує Оксана Рокита.

"Пожежу влаштовують, щоб приховати сліди крадіжки", - пише Andrei Mironyuk.

"Інвентаризація приходу ще не закінчена. Була. Тепер - закінчена", - іронізує Сергій Друбич.

"За схемою працюють: якщо вкрали, то треба заховати грішки, чому б не під видом пожежі", - пише Sergii Matsko.

"До нас їде ревізор, підпалюй!", - жартує Anna Len.

Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/

Багато користувачів припускають, що "московські попи" вивозять цінності з храму, і таким чином вирішили "спалити за собою мости".

"Шакали, що не винесли, то знищать", - нарікає Наташа Найденко.

"Московських попів треба гнати з Лаври, поки ще не пізно, бо те, що не можна вивезти, спалять, і ми знову, як і завжди, залишимося без нічого...", - коментує Вова Харчук.

"Вивозять цінності, золото, срібло, реліквії, скажуть все згоріло", - припускає Роман Фалілєєв.

"Попи палять те, що забрати не в змозі. Прости Господи, їхні грішні душі...", - пише Олександр Гамий.

Скріншот коментарів: facebook.com/www.rbc.ua/

Ліквідація пожежі у Києво-Печерській Лаврі (відео: facebook.com/www.rbc.ua/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві почали демонтувати новорічну ялинку.

До речі, нещодавно користувачі соцмереж попередили жителів про небезпеку санок, які у багатьох висять прямо на балконі.