"Почему я должна его учить?": в столичном ВУЗе произошел скандал из-за языка

Студентка поругалась с сотрудницей общежития

В общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого случился конфликт из-за объявления, написанного на русском языке. Об этом сообщает организация "С14" на своей странице в социальной сети Facebook.

Студентка университета сделала замечание одной из сотрудниц общежития о том, что объявления написаны на русском языке. На что сотрудница общежития посоветовала девушке идти учить русский язык.

"Почему я должна его учить, если я живу в Украине?" - ответила студентка.

Сотрудница общежития заявила, что она коренная киевлянка и отправила девушку "жаловаться Порошенко".

Фото: Конфликт в столичном ВУЗе (facebook.com/c14.news)

Активисты организации "С14" отметили, что все объявлениям в данном общежитии были написаны на русском языке и напомнили о постановлении КГГА о том, что в учебных заведениях все объявления должны быть на украинском языке.

После словесной перепалки сотрудницы общежития и студентки, представители организации "С14" пообщались сначала с женщиной, а потом и с комендантом общежития.

Комендант общежития снял объявления на русском языке и повесил другие – на государственном языке.

Скриншот поста (facebook.com/c14.news)

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